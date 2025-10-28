Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Jiboia é encontrada em estação de metrô de Salvador

Animal foi resgatado por policiais após ser visto no alambrado da estação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 7:53 h
jiboia não é uma serpente perigosa
jiboia não é uma serpente perigosa -

Uma jiboia foi resgatada por policiais militares na estação de metrô de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira, 27. A ação foi realizada por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após a serpente ser avistada no alambrado da estação. No local, a equipe realizou o manejo e a retirada segura do animal, evitando riscos para os passageiros e para a própria jiboia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Aposentada cai em golpe e tem prejuízo de R$ 26 mil em Salvador
Após direção perigosa, dupla é detida por suspeita de estelionato
Afogamento ou homicídio? Homem é encontrado morto em praia de Salvador

Após o resgate, a serpente foi levada para a sede da Coppa, onde permanece sob observação até ser encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Jiboia é perigosa?

De acordo com especialistas, a jiboia não é uma serpente perigosa para os seres humanos na maioria das situações, mas pode ser se for provocada. Elas não são venenosas e raramente atacam pessoas. Ela mata suas presas por constrição, enrolando-se ao redor delas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cobra jiboia metrô polícia militar resgate

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
jiboia não é uma serpente perigosa
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

jiboia não é uma serpente perigosa
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

jiboia não é uma serpente perigosa
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

jiboia não é uma serpente perigosa
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x