SALVADOR
Jiboia é encontrada em estação de metrô de Salvador
Animal foi resgatado por policiais após ser visto no alambrado da estação
Por Victoria Isabel
Uma jiboia foi resgatada por policiais militares na estação de metrô de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira, 27. A ação foi realizada por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).
Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após a serpente ser avistada no alambrado da estação. No local, a equipe realizou o manejo e a retirada segura do animal, evitando riscos para os passageiros e para a própria jiboia.
Leia Também:
Após o resgate, a serpente foi levada para a sede da Coppa, onde permanece sob observação até ser encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).
Jiboia é perigosa?
De acordo com especialistas, a jiboia não é uma serpente perigosa para os seres humanos na maioria das situações, mas pode ser se for provocada. Elas não são venenosas e raramente atacam pessoas. Ela mata suas presas por constrição, enrolando-se ao redor delas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes