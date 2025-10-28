Jiboia é encontrada em estação de metrô de Salvador

jiboia não é uma serpente perigosa - Foto: COPPA

Uma jiboia foi resgatada por policiais militares na estação de metrô de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira, 27. A ação foi realizada por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após a serpente ser avistada no alambrado da estação. No local, a equipe realizou o manejo e a retirada segura do animal, evitando riscos para os passageiros e para a própria jiboia.

Após o resgate, a serpente foi levada para a sede da Coppa, onde permanece sob observação até ser encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Jiboia é perigosa?

De acordo com especialistas, a jiboia não é uma serpente perigosa para os seres humanos na maioria das situações, mas pode ser se for provocada. Elas não são venenosas e raramente atacam pessoas. Ela mata suas presas por constrição, enrolando-se ao redor delas.