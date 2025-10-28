POLÍCIA
Aposentada cai em golpe e tem prejuízo de R$ 26 mil em Salvador
Polícia Civil investiga a prática de estelionato sofrida pela aposentada
Por Redação
A prática de golpes por meio da internet tem sido cada uma prática cada vez mais comum. A aposentada Andréa Andrade, de 55 anos, que mora no bairro Vila Canária, em Salvador, amargou um prejuízo de R$ 26 mil após cair no golpe da "falsa atendente".
Ao programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a aposentada contou que fez um empréstimo de R$ 9 mil no banco digital C6 Bank. Uma suposta atendente virtual fez contato oferecendo uma proposta de redução do valor das parcelas a serem pagas que sairia de R$ 250 para R$ 176.
"Como eu recebo um salário mínimo, para mim seria mais vantajoso diminuir o valor. Ela pediu que mandasse a foto da minha identidade e eu mandei, porque ela já tinha me mandado os números dos documentos", disse a aposentada.
Leia Também:
A aposentada ressaltou que caiu no golpe porque a atendente já tinha todos os seus dados. Os criminosos usaram as fotos dos documentos dela para fazer um empréstimo no valor de R$ 14 mil no também banco digital PicPay. Nesse acordo, os golpistas acertaram com a agência que Andréa pagaria um valor de R$ 26 mil em 96 parcelas.
"Tinha R$ 860 e eu me assustei. Quando fui ver o motivo do desconto, tinha esse empréstimo e uma solicitação de cartão consignado", afirmou.
"Eu não durmo, não como e estou agoniada, porque tenho meus compromissos para pagar e como faço isso com R$ 880? Como vou fazer para comer?", lamentou.
Em nota, a Polícia Civil informou que a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga a denúncia de estelionato e tenta identificar a autoria do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes