Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Aposentada cai em golpe e tem prejuízo de R$ 26 mil em Salvador

Polícia Civil investiga a prática de estelionato sofrida pela aposentada

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 7:24 h | Atualizada em 28/10/2025 - 7:44
Aposentada Andréa Andrade de 55 anos
Aposentada Andréa Andrade de 55 anos -

A prática de golpes por meio da internet tem sido cada uma prática cada vez mais comum. A aposentada Andréa Andrade, de 55 anos, que mora no bairro Vila Canária, em Salvador, amargou um prejuízo de R$ 26 mil após cair no golpe da "falsa atendente".

Ao programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a aposentada contou que fez um empréstimo de R$ 9 mil no banco digital C6 Bank. Uma suposta atendente virtual fez contato oferecendo uma proposta de redução do valor das parcelas a serem pagas que sairia de R$ 250 para R$ 176.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Como eu recebo um salário mínimo, para mim seria mais vantajoso diminuir o valor. Ela pediu que mandasse a foto da minha identidade e eu mandei, porque ela já tinha me mandado os números dos documentos", disse a aposentada.

Leia Também:

Motociclista morre em grave acidente no Rio Vermelho
Mulher é presa na Suíça com cocaína em mala que saiu de Salvador
Influenciadora baiana suspeita de tráfico se pronuncia sobre prisão

A aposentada ressaltou que caiu no golpe porque a atendente já tinha todos os seus dados. Os criminosos usaram as fotos dos documentos dela para fazer um empréstimo no valor de R$ 14 mil no também banco digital PicPay. Nesse acordo, os golpistas acertaram com a agência que Andréa pagaria um valor de R$ 26 mil em 96 parcelas.

"Tinha R$ 860 e eu me assustei. Quando fui ver o motivo do desconto, tinha esse empréstimo e uma solicitação de cartão consignado", afirmou.

"Eu não durmo, não como e estou agoniada, porque tenho meus compromissos para pagar e como faço isso com R$ 880? Como vou fazer para comer?", lamentou.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) investiga a denúncia de estelionato e tenta identificar a autoria do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentada empréstimo golpe Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aposentada Andréa Andrade de 55 anos
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Aposentada Andréa Andrade de 55 anos
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Aposentada Andréa Andrade de 55 anos
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Aposentada Andréa Andrade de 55 anos
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

x