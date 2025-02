Justiça Federal retoma atividades em Salvador após reforço policial

Muro da unidade foi pichado com a frase ameaçadora "Muita bala no Estado" - Foto: Rildo de Jesus | TV Bahia

O Fórum Teixeira de Freitas, localizado em Salvador, retoma suas atividades presenciais nesta terça-feira, 4 de fevereiro, após a suspensão das operações no final de janeiro, devido a questões de segurança. A Direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia (SJBA) anunciou que o atendimento presencial ao público será retomado, encerrando o regime de teletrabalho extraordinário que foi adotado devido a incidentes na região.

De acordo com a portaria, assinada pela juíza federal Sandra Lopes Santos de Carvalho, a decisão foi tomada considerando as orientações da Direção do Foro e da Comissão de Segurança Institucional da SJBA, além de despachos internos da instituição. A medida visa restabelecer o funcionamento regular das unidades judiciárias e administrativas do Fórum Teixeira de Freitas, incluindo a sede e seus anexos.

Em um cenário de tensão no bairro de Sussuarana, onde o Fórum está localizado, a Justiça Federal decidiu suspender as atividades presenciais no último dia 31 de janeiro, após registros de tiroteios nas proximidades. Além disso, o muro da unidade foi pichado com a frase ameaçadora "Muita bala no Estado", o que gerou preocupações sobre a segurança do local. Até o momento, as autoridades não têm informações sobre a autoria das ameaças.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, abordou a situação em um discurso nesta terça-feira, no Centro de Operações e Inteligência (COI), e garantiu que as operações policiais foram intensificadas no bairro de Sussuarana, com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis pela pichação.

"Nós não podemos deixar que esses criminosos queiram fazer o domínio territorial, acima de tudo, violentar a população. Então a gente realizou operações naquele bairro, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. De imediato, a gente tem o reforço do policiamento, as investigações para poder buscar as pessoas que foram responsáveis pela pichação de um órgão essencial e tão importante que é a Justiça Federal", declarou Werner.

O secretário também mencionou que, além do reforço no policiamento, foram instaladas mais câmeras de segurança na área para ajudar nas investigações. Ele destacou ainda a colaboração contínua com os órgãos de justiça, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a proteção das instituições públicas.

"Nós tivemos uma reunião presencial com a diretora do Fórum, com os juízes federais, representantes dos serventuários da Justiça, mostramos que estamos e continuaremos com policiamento reforçado naquela área o quanto seja necessário. Nós não podemos permitir que órgãos essenciais da justiça sejam subjugados, que sejam danificados, vilipendiados", concluiu o secretário.

A expectativa é que o retorno das atividades presenciais no Fórum Teixeira de Freitas aconteça de forma segura, com a presença constante das forças de segurança para garantir o bom andamento dos trabalhos e proteger as pessoas que dependem dos serviços prestados pela Justiça Federal na região.