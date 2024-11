Laboratório de drogas desarticulado em Salvador era do Comando Vermelho

Material foi encontrado em Itapuã - Foto: Divulgação | SSP

O laboratório de drogas que foi desarticulado nesta terça-feira, 29, no bairro de Itapuã, em Salvador, servia de base para a facção do Comando Vermelho (CV), segundo apuração do Portal A TARDE com fontes policiais. Durante a operação de desarticulação, que aconteceu no Recanto de Itapuã, condomínio de luxo na localidade, dois homens e uma mulher foram presos.

O local era usado para a produção e armazenamento de grandes quantidades de drogas e como ponto de distribuição de armas para outros membros da organização. Na ação, foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56, aproximadamente 150 kg de maconha e cocaína, uma prensa hidráulica, balanças de precisão, uma máquina de contar cédulas, além de um veículo modelo Creta, que estava no imóvel.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Itapuã, onde o caso está sendo investigado, visando identificar outros envolvidos na operação da facção e interromper suas atividades na região.

O trabalho de inteligência envolveeu as equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).