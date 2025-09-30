Liberdade, Calçada e Campo Grande recebem novas linhas de ônibus

Quatro novas linhas vão reforçar o atendimento - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Os usuários de transporte público das regiões da Liberdade, Largo do Tanque, Calçada, Graça, Campo Grande, em Salvador, terão novas opções de deslocamento a partir desta quarta-feira, 1°. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), quatro novas linhas vão reforçar o atendimento nestas e em outras áreas da capital baiana.

Com operação em dias úteis, sábados, domingos e feriados, a linha 1150 – Terminal Acesso Norte x Terminal da França/Campo Grande (via Cidade Nova/Pau Miúdo) dará atendimento às regiões da Liberdade, Largo do Tanque, Calçada, entre outros. Em dias úteis, a linha fará 58 viagens, das 5h às 21h30, com intervalos entre 15 e 20 minutos. Aos sábados, serão realizadas 44 viagens, das 5h às 21h30, com intervalo médio de 20 a 30 minutos, enquanto aos domingos e feriados, serão feitas 27 viagens das 5h às 21h.,

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No percurso sentido bairro, a linha sairá do Terminal Acesso Norte e passará por Cidade Nova, Comércio, Pau Miúdo, Av. Pero Vaz, Liberdade, Largo do Tanque, Baixa do Fiscal, Calçada, Terminal da França, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, chegando ao Campo Grande. Na volta para a estação, a linha passará pela Av. Contorno, Av. Jequitaia, São Joaquim, Calçada, Rua Nilo Peçanha, Largo do Tanque, Liberdade, Pero Vaz, Pau Miúdo, Cidade Nova, Av. Heitor Dias, retornando ao Terminal Acesso Norte.

A partir da linha 1150, mais duas linhas derivadas, chamadas linhas filhas, serão criadas para reforçar o atendimento em horários específicos. A linha 1150-01 – Pau Miúdo x Terminal Acesso Norte, fará seis viagens em dias uteis, das 5h20 às 6h25, aos sábados serão quatro viagens das 5h20 às 6h30 e aos domingos serão duas viagens, às 5h20 e às 6h. O trajeto será o mesmo da linha original, com exceção que partirá inicialmente do bairro para a estação, garantindo o atendimento dos usuários o bairro nos primeiros horários.

Já a linha 1150-02 – Terminal Acesso Norte x Pau Miúdo entrará em operação após o horário da linha original, e fará três viagens em dias úteis, às 22h05, 22h35 e 23h, duas viagens aos sábados, às 22h15 e 23h, e aos domingos às 22h08 e 23h.

Lapa

A linha 0101 – Lapa x Graça irá reforçar o transporte na região do Centro da cidade, para melhorar o atendimento de usuários das regiões da Avenida Sete de Setembro, Graça, Vale do Canela, Campo Grande, entre outros, que precisam fazer integração na estação da Lapa. A linha irá operar em dias úteis, das 6h às 22h, com intervalos de 20 a 30 minutos, realizando 33 viagens, e, aos sábados, com 10 viagens, das 6h às 13h.

O ponto de partida da 0101 será na estação da Lapa, passando Av. Vale dos Barris, R. Clóvis Spinola (Orixás Center), Politeama de Baixo, R. Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Largo do Campo, Av. Araújo Pinho, R. Dr. Augusto Viana, R. Padre Feijó, Av. Euclydes da Cunha e Largo da Graça. Na volta para a estação, a linha fará o caminho inverso, passando pelo Largo da Graça, R. das Graça, Av. 07 de Setembro (Corredor da Vitória), Largo do Campo Grande, R. Forte de São Pedro, Av. 07 de Setembro, R. Politeama de Cima, R. Direita da Piedade, Grande R. Politeama de Baixo, Av. Vale dos Barris, Praça João Mangabeira (5° Centro) e Av. Vale do Tororó.

Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão nas estações para orientar os usuários sobre os novos atendimentos.