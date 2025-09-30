Menu
SALVADOR
ARQUITETURA

Mostra Casas Conceito promove a valorização de espaços históricos em Salvador

Casarão da Misericórdia e Elevador Lacerda surgem como palco de arquitetura em projeto de Andrea Velame

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 9:00 h
Espaço inspirado na vista do Elevador Lacerda e da Baía de Todos-os-Santos
Espaço inspirado na vista do Elevador Lacerda e da Baía de Todos-os-Santos

Um dos principais nomes da arquitetura e da decoração na Bahia, Andrea Velame segue reinventando a tradicional Mostra Casas Conceito. Com o tema Street Experience, o evento ocupa, até o dia 9 de novembro, o Casarão da Misericórdia e parte do Elevador Lacerda, importantes pontos da cultura de Salvador, integrando arquitetura, design, arte e o cenário histórico da capital baiana.

“A Mostra Casas Conceito nasceu em 2018, a partir do desejo de criar um evento que unisse arquitetura, design, decoração, arte, moda, gastronomia e turismo cultural em um único espaço de experiências. Diferente das mostras convencionais, a proposta foi desde o início apresentar ambientes autorais assinados por grandes nomes da arquitetura e do design em diálogo com o patrimônio histórico, a cultura e a identidade baiana”, explica Andrea Velame.

O objetivo central, segundo a empresária, é promover conexões. “Entre profissionais e marcas, entre tradição e contemporaneidade, entre Salvador e o mundo. Além de valorizar o talento brasileiro, a mostra busca deixar legados permanentes para a cidade, transformando imóveis e espaços públicos em polos de cultura, turismo e economia criativa.”

Imagem ilustrativa da imagem Mostra Casas Conceito promove a valorização de espaços históricos em Salvador
| Foto: Reprodução Bahia social vip

Pontos históricos ganham vida

A ideia de ocupar locais icônicos de Salvador, como o Casarão da Misericórdia, não é apenas estética. “A ideia de ocupar pontos históricos de Salvador veio da própria vocação da cidade como primeira capital do Brasil e detentora de um patrimônio arquitetônico singular. Inserir a mostra em casarões do Centro Histórico significa ativar a memória coletiva e devolver vida a espaços muitas vezes esquecidos”, afirma Velame.

Segundo ela, os critérios de escolha incluem: valor histórico e simbólico do espaço, potencial de retrofit e revitalização, capacidade de integração com a cidade e conexão afetiva com a história local, reforçando o pertencimento cultural.

Impacto econômico e social

Além do valor cultural, a Casas Conceito atua como motor de desenvolvimento urbano e econômico. “A mostra movimenta uma cadeia produtiva ampla, envolvendo arquitetos, decoradores, artistas, designers, lojistas, fornecedores de materiais, indústrias, restaurantes, músicos, artesãos e mão de obra local”, destaca Andrea.

A empresária detalha ainda, que o impacto econômico acontece em várias frentes, como geração de empregos diretos e indiretos durante retrofit, montagem e operação e valorização imobiliária das áreas retrofitadas.

"Cada edição se transforma em um motor de desenvolvimento urbano e econômico, consolidando Salvador como referência em turismo cultural e de experiência", diz.

Imagem ilustrativa da imagem Mostra Casas Conceito promove a valorização de espaços históricos em Salvador
| Foto: Reprodução Palacete Vira Chapéu

Tema 2025: Street Experience

O tema deste ano reflete a vocação transformadora do evento. “A decisão partiu de três pilares: valorização do espaço público, democratizando o acesso à cultura; continuidade do legado de revitalização urbana, com mais de 14.000 m² retrofitados nos últimos anos, ampliados agora para ruas inteiras”, explica Velame.

x