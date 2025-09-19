SALVADOR
Workshop em Salvador discute inovações no tratamento de feridas crônicas
Evento reunirá médicos especialistas de vários estados para debate
Por Redação
Salvador recebe, nesta sexta-feira, 19, e sábado, 20, a segunda edição do Workshop Laser Além da Pele, evento que reunirá médicos especialistas de vários estados para debater avanços e tendências no tratamento de feridas crônicas e doenças venosas em estágios avançados.
O encontro acontece na Associação Bahiana de Medicina (ABM) e no Centro de Tratamento de Doenças Venosas (CTDV). A programação combina palestras teóricas e atividades práticas, permitindo que os participantes aprofundem conhecimentos e experimentem novas técnicas de manejo clínico.
Entre os temas de destaque estão as aplicações da medicina regenerativa, com foco no uso de células-tronco, exossomos, matrizes extracelulares descelularizadas e microbioma de feridas. Também serão discutidos o uso de laser associado a outras terapias, como espuma compressiva e bioestimulação, além das chamadas técnicas LAAF (Laser Associado à Aplicação de Espuma).
Outro eixo de debate envolve novas tecnologias, como inteligência artificial aplicada à saúde, bioiluminescência e termografia, recursos que ajudam na avaliação e no acompanhamento de feridas complexas. As discussões também abordarão custos, aplicabilidade e diferenças entre os serviços público e privado.
Estrutura da programação
Na sexta-feira, 19, as atividades teóricas ocorrem das 14h às 18h, com palestras sobre história e princípios da espuma, fundamentos do laser e viabilidade econômica das técnicas. No sábado, 20, das 8h às 16h, será a vez das práticas: desde o acesso ecoguiado para veias safenas até o uso de coberturas, compressões e estudos de casos clínicos com tecnologias regenerativas.
O evento, promovido pelo Monte Tabor, é direcionado a médicos angiologistas, cirurgiões vasculares, residentes e estudantes da área. Além das sessões práticas, haverá também atualizações sobre protocolos e regulamentações para terapias regenerativas no Brasil.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da ABM Educação Permanente. O valor é de R$ 800 para médicos e R$ 500 para estudantes e residentes, mediante comprovação acadêmica.
