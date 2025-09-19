Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Setembro Vermelho: campanha alerta sobre doenças cardiovasculares

Especialistas apontam que as doenças cardiovasculares podem ser evitas com hábitos saudáveis

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 10:36 h
Campanha Setembro Vermelho (ilustração)
Campanha Setembro Vermelho (ilustração) -

Durante esse mês acontece a campanha Setembro Vermelho, cujo objetivo é fazer uma conscientização de doenças cardiovasculares (DCV’s). O objetivo principal é alertar a população sobre a importância de cuidar do coração, incentivando hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e acompanhamento médico.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares provocam mais que o dobro das mortes causadas por todos os tipos de câncer juntos. Essas doenças matam mais que os acidentes, a violência, 3 vezes mais que as doenças respiratórias, 6 vezes mais que todas as infecções, inclusive AIDS. São cerca de 1.100 óbitos por problemas relacionados ao coração diariamente.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com especialistas, cerca de 80% das cardiopatias podem ser evitadas com ações como ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e estar com os exames em dia.

Leia Também:

Menopausa e estresse aumentam risco de infarto em mulheres
Sono de qualidade reduz riscos para a saúde e melhora o bem-estar
Harvard aponta 2 alimentos ​​que aumentam risco de infarto; veja quais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

doenças cardiovasculares setembro vermelho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Campanha Setembro Vermelho (ilustração)
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Campanha Setembro Vermelho (ilustração)
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Campanha Setembro Vermelho (ilustração)
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Campanha Setembro Vermelho (ilustração)
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

x