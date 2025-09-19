Setembro Vermelho: campanha alerta sobre doenças cardiovasculares

Campanha Setembro Vermelho (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

Durante esse mês acontece a campanha Setembro Vermelho, cujo objetivo é fazer uma conscientização de doenças cardiovasculares (DCV’s). O objetivo principal é alertar a população sobre a importância de cuidar do coração, incentivando hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e acompanhamento médico.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares provocam mais que o dobro das mortes causadas por todos os tipos de câncer juntos. Essas doenças matam mais que os acidentes, a violência, 3 vezes mais que as doenças respiratórias, 6 vezes mais que todas as infecções, inclusive AIDS. São cerca de 1.100 óbitos por problemas relacionados ao coração diariamente.

De acordo com especialistas, cerca de 80% das cardiopatias podem ser evitadas com ações como ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e estar com os exames em dia.