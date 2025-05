Líder de facção que fugiu de presídio é morto em Salvador

Ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 9 - Foto: Alberto Maraux

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa foi morto durante um confronto policial na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro do Imbuí, em Salvador. O criminoso escapou do presídio de Jequié em 2023 e foi localizado por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Policias Militar e Civil.

De acordo com as forças de segurança, o homem e mais dois comparsas reagiram a uma tentativa do cumprimento de mandado, houve uma troca de tiros, onde o criminoso foi baleado e não resistiu. Um segundo integrante da facção acabou preso e o terceiro conseguiu escapar e está sendo procurado.

Com o trio foram apreendidos pistolas, carregadores e munições. Em 2025, ações de inteligência resultaram na localização de 22 líderes de facções.