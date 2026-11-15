Lilo & Stitch são tema de decoração de Natal em Salvador

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O clima natalino tomou conta de Salvador. Entre bolas brilhantes, pisca-pisca e árvores, a cidade já começa a viver a magia da celebração, que ocorre oficialmente no dia 25 de dezembro.

Os centros de compras preparam um espaço exclusivo para fotos com papai noel. O Shopping Paralela, por exemplo, inaugurou sua programação natalina com tema inspirado nos personagens Lilo & Stitch, da Disney. A ambientação utiliza o conceito havaiano de “Ohana” (família) como fio condutor da temporada.

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A abertura oficial é marcada pela chegada do Papai Noel, que dá início às atividades de fim de ano. Segundo André Serra, gerente de Marketing do empreendimento, a proposta desta edição é priorizar espaços de convivência e acolhimento para os visitantes.

Horários e local para fotos com o Papai Noel

Além do cenário temático de Lilo & Stitch, o público poderá visitar e tirar fotos com o Papai Noel. O atendimento segue o seguinte cronograma:

Local: Piso L2, próximo ao restaurante Coco Bambu (Shopping Paralela).

Frequência: Todos os dias.

Horário: Das 13h às 20h.

Campanha solidária em prol do Hospital Martagão Gesteira

Pelo quarto ano consecutivo, a programação de Natal do Shopping Paralela inclui uma ação beneficente destinada ao Hospital Martagão Gesteira, instituição de referência no atendimento pediátrico na Bahia.

A campanha social será lançada oficialmente no dia 18 de novembro e contará com a distribuição da última peça da coleção Recortes de Bahia como brinde para os participantes.