SALVADOR
Linhas de ônibus serão afetadas na região do Comércio
Interdição afetará temporariamente a localidade
A Ladeira da Montanha, que conecta a Cidade Baixa (região do Comércio) à Cidade Alta, será interditada temporariamente entre as 21h desta sexta-feira, 10, e as 5h de sábado, 11. Durante o período, a interdição vai alterar o funcionamento das linhas de ônibus na região.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a obstrução da via se trata de uma realização de serviços executados pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).
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Como funcionará a alteração?
Os ônibus que seguem em direção à Rua Carlos Gomes passarão a circular pela Avenida da França, Avenida Lafayete Coutinho, Avenida Reitor Miguel Calmon, realizando retorno no Viaduto Reis Católicos.
Logo após isso, as linhas seguem novamente pela Avenida Reitor Miguel Calmon, Viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retorno no Sulacap e retomam o itinerário habitual na Rua Carlos Gomes.
Veja quais linhas serão afetadas
Dentre as linhas afetadas estão:
- 0201 Ribeira/Bonfim x Campo Grande
- 0205 Massaranduba x Forte de São Pedro
- 0213 Ribeira x Federação
- 0302 Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande
- 0313 Fazenda Grande do Retiro x Barra
- 0313-03 Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande
- 0321 Marechal Rondon x Barra
- 0321-02 Marechal Rondon x Campo Grande
- 0339 Rodoviária Circular R1
- 0720 Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa
- 1130 Cabula VI x Ondina
- 1137 Pernambués x Barra
- 1150 Pau Miúdo x França/Campo Grande
- 1203 Tancredo Neves x Campo Grande
- 1230 Sussuarana x Barra R1
- 1303 Castelo Branco x Terminal Campo Grande
- 1358 Estação Pirajá x Campo Grande/Barra
- 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa
- 1505 Pirajá (RV) x Barra
- 1607 Paripe x Barra
- 1613 Periperi x Campo Grande
- 1633 Mirantes de Periperi x Ondina
- 1676-01 Terminal da França x Terminal Mené Dendê (via Getúlio Vargas)
Funcionamento para veículos particulares
A interdição também afetará motoristas de veículos particulares. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), este público pode seguir pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno) e, no Vale do Canela, podem subir o viaduto e chegar ao Campo Grande.
Já veículos de pequeno porte podem também seguir pela Contorno e subir a Ladeira do Gabriel, passando pelos Aflitos e chegando na Rua Carlos Gomes.
A operação terá acompanhamento de Agentes da Semob e da Transalvador para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo durante a obstrução.