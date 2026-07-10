Linhas de ônibus serão afetadas na região do Comércio

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A Ladeira da Montanha, que conecta a Cidade Baixa (região do Comércio) à Cidade Alta, será interditada temporariamente entre as 21h desta sexta-feira, 10, e as 5h de sábado, 11. Durante o período, a interdição vai alterar o funcionamento das linhas de ônibus na região.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a obstrução da via se trata de uma realização de serviços executados pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).

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Como funcionará a alteração?

Os ônibus que seguem em direção à Rua Carlos Gomes passarão a circular pela Avenida da França, Avenida Lafayete Coutinho, Avenida Reitor Miguel Calmon, realizando retorno no Viaduto Reis Católicos.

Logo após isso, as linhas seguem novamente pela Avenida Reitor Miguel Calmon, Viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retorno no Sulacap e retomam o itinerário habitual na Rua Carlos Gomes.

Veja quais linhas serão afetadas

Dentre as linhas afetadas estão:

0201 Ribeira/Bonfim x Campo Grande

0205 Massaranduba x Forte de São Pedro

0213 Ribeira x Federação

0302 Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande

0313 Fazenda Grande do Retiro x Barra

0313-03 Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande

0321 Marechal Rondon x Barra

0321-02 Marechal Rondon x Campo Grande

0339 Rodoviária Circular R1

0720 Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa

1130 Cabula VI x Ondina

1137 Pernambués x Barra

1150 Pau Miúdo x França/Campo Grande

1203 Tancredo Neves x Campo Grande

1230 Sussuarana x Barra R1

1303 Castelo Branco x Terminal Campo Grande

1358 Estação Pirajá x Campo Grande/Barra

1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa

1505 Pirajá (RV) x Barra

1607 Paripe x Barra

1613 Periperi x Campo Grande

1633 Mirantes de Periperi x Ondina

1676-01 Terminal da França x Terminal Mené Dendê (via Getúlio Vargas)

Funcionamento para veículos particulares

A interdição também afetará motoristas de veículos particulares. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), este público pode seguir pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno) e, no Vale do Canela, podem subir o viaduto e chegar ao Campo Grande.

Já veículos de pequeno porte podem também seguir pela Contorno e subir a Ladeira do Gabriel, passando pelos Aflitos e chegando na Rua Carlos Gomes.

A operação terá acompanhamento de Agentes da Semob e da Transalvador para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo durante a obstrução.