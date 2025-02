Local utilizado para desmanche de veículos é fechado em Salvador

Motos foram apreendidas na operação - Foto: DEIC/DRFRV

Um local no bairro de Cajazeiras XI, utilizado por um grupo criminoso para o desmanche de veículos, foi encontrado no âmbito da Operação Cavalo de Aço, realizada na sexta-feira, 14.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) localizaram um galpão com uma movimentação suspeita.

Os policiais flagraram o momento em que quatro homens, sendo dois adultos e dois adolescentes, realizam o desmanche de uma moto. Após a checagem dos dados, ficou constatado que o veículo possuía restrição de roubo, cuja ação criminosa ocorreu em 24 de janeiro deste ano, em Salvador. Além disso, os investigadores encontraram mais três motos com adulteração na numeração do chassi e motor, as quais havia sinais claros de remarcação.

Os adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Já os homens de 21 e 29 anos foram autuados em flagrante na DRFRV, pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores.