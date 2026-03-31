Lojistas de Salvador podem ser multados se abrirem comércio na Sexta-Feira Santa

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O trabalho em feriados no comércio só pode ocorrer mediante previsão em convenção coletiva - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O comércio de Salvador não pode funcionar com trabalhadores no feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 3 de abril. A orientação foi divulgada pelo Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas-BA).

Segundo o sindicato, a lei só permite que lojas funcionem com empregados em feriados quando existe um acordo entre patrões e trabalhadores. Esse acordo não está valendo no momento.

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A última convenção expirou em 28 de fevereiro de 2026, e as negociações para um novo acordo ainda estão em andamento, sem consenso entre as partes.

O que muda para o comércio?

Na prática, isso significa que:

As lojas não podem chamar funcionários para trabalhar no feriado

Quem abrir o estabelecimento deve funcionar sem empregados

O descumprimento pode gerar problemas e multas

A orientação do sindicato é clara: os lojistas não devem convocar trabalhadores para o dia 3 de abril.

E no domingo?

No domingo (5 de abril), a situação é diferente. As lojas podem funcionar normalmente com funcionários, porque a lei permite trabalho nesse dia sem precisar de acordo.