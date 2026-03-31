SALVADOR
Lojistas de Salvador podem ser multados se abrirem comércio na Sexta-Feira Santa
Sindilojas alerta que a falta de convenção coletiva impede o uso de mão de obra
Por Isabela Cardoso
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O comércio de Salvador não pode funcionar com trabalhadores no feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 3 de abril. A orientação foi divulgada pelo Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas-BA).
Segundo o sindicato, a lei só permite que lojas funcionem com empregados em feriados quando existe um acordo entre patrões e trabalhadores. Esse acordo não está valendo no momento.
A última convenção expirou em 28 de fevereiro de 2026, e as negociações para um novo acordo ainda estão em andamento, sem consenso entre as partes.
O que muda para o comércio?
Na prática, isso significa que:
- As lojas não podem chamar funcionários para trabalhar no feriado
- Quem abrir o estabelecimento deve funcionar sem empregados
- O descumprimento pode gerar problemas e multas
A orientação do sindicato é clara: os lojistas não devem convocar trabalhadores para o dia 3 de abril.
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E no domingo?
No domingo (5 de abril), a situação é diferente. As lojas podem funcionar normalmente com funcionários, porque a lei permite trabalho nesse dia sem precisar de acordo.
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