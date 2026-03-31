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SALVADOR

Lojistas de Salvador podem ser multados se abrirem comércio na Sexta-Feira Santa

Sindilojas alerta que a falta de convenção coletiva impede o uso de mão de obra

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/03/2026 - 16:39 h | Atualizada em 31/03/2026 - 19:27

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O trabalho em feriados no comércio só pode ocorrer mediante previsão em convenção coletiva
O trabalho em feriados no comércio só pode ocorrer mediante previsão em convenção coletiva -

O comércio de Salvador não pode funcionar com trabalhadores no feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 3 de abril. A orientação foi divulgada pelo Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas-BA).

Segundo o sindicato, a lei só permite que lojas funcionem com empregados em feriados quando existe um acordo entre patrões e trabalhadores. Esse acordo não está valendo no momento.

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A última convenção expirou em 28 de fevereiro de 2026, e as negociações para um novo acordo ainda estão em andamento, sem consenso entre as partes.

O que muda para o comércio?

Na prática, isso significa que:

  • As lojas não podem chamar funcionários para trabalhar no feriado
  • Quem abrir o estabelecimento deve funcionar sem empregados
  • O descumprimento pode gerar problemas e multas

A orientação do sindicato é clara: os lojistas não devem convocar trabalhadores para o dia 3 de abril.

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E no domingo?

No domingo (5 de abril), a situação é diferente. As lojas podem funcionar normalmente com funcionários, porque a lei permite trabalho nesse dia sem precisar de acordo.

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Tags:

Sexta-feira Santa Sindilojas

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