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SALVADOR

MAB fica sem energia e anuncia suspensão das atividades

Fortes chuvas alteram dinâmica de Salvador

Cássio Moreira
Por
MAB permanece fechado após queda de energia
MAB permanece fechado após queda de energia - Foto: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, anunciou a suspensão por tempo indeterminado das suas atividades, nesta sexta-feira, 5, após ficar sem energia elétrica.

A queda de energia é consequência das fortes chuvas que atingem a capital baiana nos últimos dias. O aviso foi publicado nas plataformas digitais do MAB. Entre as exposições afetadas pelo transtorno, está 'Mundo Zira', que traz o universo do cartunista Ziraldo.

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O aviso

O comunicado ainda pontua que a abertura depende do retorno do fornecimento de energia, ainda sem previsão.

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"Devido as fortes chuvas que assolam Salvador, a área em que se localiza o MAB está sem energia, impossibilitando a abertura do museu em horário regular", diz o comunicado.

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chuva em Salvador. Salvador

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