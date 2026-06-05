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VISITAÇÃO GRATUITA

Marinha abre visitação gratuita no Porto de Salvador neste domingo

Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” ocorre das 9h às 16h

Leo Almeida
Por
Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas”
Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” - Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

O Comando do 2º Distrito Naval realizará visitação pública gratuita ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” neste domingo (7), das 9h às 16h, no Porto de Salvador. A atividade integra a programação especial em comemoração ao Dia da Marinha e permitirá que moradores e turistas conheçam de perto uma das embarcações utilizadas pela força naval brasileira.

Durante a visita, o público poderá conhecer o funcionamento do navio, utilizado em missões de patrulhamento, inspeções navais, busca e salvamento no mar, além de operações de combate ao tráfico internacional de drogas, contrabando, pirataria, pesca ilegal e crimes ambientais.

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Construído em 2010 e incorporado à Marinha em 2012, o navio “Amazonas” também atua no apoio logístico a pesquisas científicas e abastecimento de instalações brasileiras em ilhas oceânicas, incluindo o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade.

O navio

A embarcação possui capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas, característica que permite sua utilização em missões humanitárias e operações logísticas em alto-mar.

As comemorações do Dia da Marinha incluem ainda exposição temática, apresentações musicais, iluminação cênica de prédios históricos, missas, campanha de doação de sangue e cerimônias militares em Salvador.

Serviço

  • Visitação Pública ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas”
  • Local: Porto de Salvador (entrada pelo Terminal Contermas)
  • Data: 7 de junho de 2026
  • Horário: das 9h às 16h
  • Entrada gratuita
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Tags

domingo Marinha Navio-Patrulha Oceânico Amazonas Porto de Salvador Salvador

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