Marinha abre visitação gratuita no Porto de Salvador neste domingo

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O Comando do 2º Distrito Naval realizará visitação pública gratuita ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” neste domingo (7), das 9h às 16h, no Porto de Salvador. A atividade integra a programação especial em comemoração ao Dia da Marinha e permitirá que moradores e turistas conheçam de perto uma das embarcações utilizadas pela força naval brasileira.

Durante a visita, o público poderá conhecer o funcionamento do navio, utilizado em missões de patrulhamento, inspeções navais, busca e salvamento no mar, além de operações de combate ao tráfico internacional de drogas, contrabando, pirataria, pesca ilegal e crimes ambientais.

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Construído em 2010 e incorporado à Marinha em 2012, o navio “Amazonas” também atua no apoio logístico a pesquisas científicas e abastecimento de instalações brasileiras em ilhas oceânicas, incluindo o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade.

O navio

A embarcação possui capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas, característica que permite sua utilização em missões humanitárias e operações logísticas em alto-mar.

As comemorações do Dia da Marinha incluem ainda exposição temática, apresentações musicais, iluminação cênica de prédios históricos, missas, campanha de doação de sangue e cerimônias militares em Salvador.

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