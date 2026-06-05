Trânsito em Salvador será alterado devido a eventos; confira as mudanças

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NESTE FINAL DE SEMANA

Motoristas que circulam por Salvador devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para este mês de junho. Em razão de eventos juninos, celebrações religiosas e atividades esportivas, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou uma série de bloqueios e mudanças temporárias na circulação de veículos em diferentes regiões da capital.

Entre os principais eventos está o:

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Arraiá da Prefs 2026

Realizado no Centro Histórico até o dia 24 de junho. Até o dia 23, haverá interdições diárias, das 18h às 23h59, nas ruas Chile, da Misericórdia e na Praça da Sé. Dependendo da necessidade operacional, também poderão ser instaladas barreiras móveis na Praça Castro Alves, Rua do Tesouro e Avenida Sete de Setembro.

Desfile da Rural Elétrica

No dia 14 de junho, quando ocorre o Desfile da Rural Elétrica, as restrições terão início às 16h nas mesmas áreas afetadas pelo festejo junino.

Alterações começam neste final de semana

As alterações começam já neste fim de semana.

Sábado (6) - o Desfile do Bandeirão da Copa 2026 provocará bloqueios progressivos a partir das 15h no trajeto entre os bairros de Roma e Bonfim. No mesmo dia, o Arrastão Se Bulindo interditará vias do Santo Antônio Além do Carmo a partir do meio-dia.

Domingo (7) - eventos esportivos e religiosos vão impactar o trânsito em diversos pontos da cidade. A Corrida Solidária da UFBA e o PET na Pista causarão interdições na Avenida Oceânica, entre Ondina e Barra, das 6h às 8h. No mesmo período, a Corrida da Bamor vai restringir o tráfego em trecho da Avenida Octávio Mangabeira, na orla.

Também estão previstas a Carreata de Santo Antônio, a Lavagem das Escadarias da Igreja de Santo Antônio e a Trezena de Santo Antônio, que vão provocar bloqueios progressivos em bairros como Santo Antônio Além do Carmo, Barbalho, Barra e Graça.

A orientação da Transalvador é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, busquem rotas alternativas e priorizem o uso do transporte público durante os horários dos eventos.