Mais de 180 pessoas desaparecidas são localizadas no 1º semestre

Delegada titular da Delegacia de Proteção à Pessoa, Ana Cristina Santos - Foto: Haeckel Dias | Ascom-PCBA

Muitas famílias vivem dramas com pessoas desaparecidas por razões diversas. Em Salvador, a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), unidade especializada da Polícia Civil que fica localizada no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã, presta esse serviço de assistência.

Segundo dados da polícia, entre janeiro a julho de 2024 foram localizadas 183 pessoas desaparecidas. A titular da DPP, Ana Cristina Santos Silva de Carvalho, faz um alerta de que o primeiro passo ao notar o desaparecimento é registar a ocorrência. "Não precisa esperar o prazo de 24 ou 48 horas para realizar um boletim de ocorrência”, chamou atenção a delegada.

Na DPP, após o registro da ocorrência, os investigadores coletam dados dos desaparecidos com o objetivo de facilitar a busca, além de inserir imagens e informações no site e na rede social da delegacia.



“Durante a investigação é importante que familiares colaborem com todo tipo de elemento ou fato novo, para que possamos ter êxito na localização. Caso o desaparecido retorne para casa ou seja encontrado por outro meio, reforçamos que o comunicante nos informe para finalizarmos a procura”, detalhou.