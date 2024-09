PM se posiciona sobre prisão de agentes acusados de sequestro

PMs são investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão - Foto: Poliana Lima / Ascom SSP

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) emitiu um posicionamento sobre a prisão de dois agentes militares - um soldado e um capitão - e de um ex-PM, em operação realizada na manhã desta quinta-feira (29). Eles são investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão.

No comunicado, corporação reforçou que não irá aceitar comportamentos que desrespeitem a lei, mesmo entre os próprios policiais.

Identificados

Dois dos três policiais militares presos durante operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, dia 29, foram identificados. Dois deles são da ativa: um é Jorge Nery, soldado lotado na 37º CIPM da Liberdade e o outro é Roque Jesus Dorea, capitão do Departamento Pessoal da PM-BA. O terceiro é um militar da reserva que foi demitido por prática de extorsão, mas ainda não teve o nome divulgado.

Os agentes são investigados pela morte de dois homens, após sequestro e extorsão e serão ouvidos e posteriormente transferidos para o Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que dois integrantes da corporação foram presos, na manhã desta quinta-feira (29), durante uma operação da Polícia Civil e estão à disposição da justiça.

A PMBA reafirma seu compromisso inabalável com a ética e a transparência, assegurando à sociedade que todas as denúncias envolvendo os seus integrantes são rigorosamente apuradas.

As investigações internas conduzidas pela PMBA ocorrem de maneira independente e não excluem as investigações realizadas por outros órgãos competentes, com a devida responsabilização nas esferas administrativa e penal.

A Corporação não tolerará qualquer conduta que comprometa a confiança e o respeito da população, preservando sempre a integridade de suas ações e o cumprimento da lei.