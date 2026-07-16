Iguana "invade" trilhos e interrompe manutenção do metrô de Salvador

Agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) retiraram uma iguana das dependências do metrô em Salvador. O animal foi encontrado durante a realização da manutenção preventiva de um trem na madrugada desta quinta-feira, 16.

Como medida de segurança, a atividade foi imediatamente interrompida para a integridade do animal, enquanto a equipe da COPPA realizava o resgate de forma segura. Após a conclusão, a manutenção preventiva foi retomada normalmente.

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Veja vídeo do resgate

Problema recorrente

Somente no ano passado, foram realizados 13 resgates de animais silvestres nas áreas do sistema metroviário da capital baiana. Em 2026, quatro animais já foram resgatados: uma cobra, um jabuti, um passarinho e, agora, a iguana. Em anos anteriores, também houve registros de resgates de outras espécies que acessaram áreas operacionais do sistema.

“O Metrô Bahia está inserido em um ambiente que convive com diferentes espécies da fauna silvestre. Sempre que um animal é identificado, seguimos protocolos rigorosos que priorizam a segurança das pessoas e a preservação da vida do animal, acionando imediatamente os órgãos ambientais competentes para que o resgate seja realizado da forma adequada”, afirma Sônia Aquino, coordenadora de Meio Ambiente do Metrô Bahia.

Além dos procedimentos de resgate, a concessionária desenvolve iniciativas voltadas à conscientização ambiental. Em parceria com a COPPA, o Metrô Bahia promoveu uma exposição interativa com animais vivos e taxidermizados na Estação Lapa.

“Nosso compromisso com a sustentabilidade vai além da operação do sistema. Investimos continuamente em ações de educação ambiental e na preservação da biodiversidade, fortalecendo parcerias que contribuem para sensibilizar a população sobre a importância da proteção da fauna e dos recursos naturais”, acrescenta Sônia Aquino.