Restauração da Igreja e Hospício de Boa Viagem é incluída no PAC

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As obras de restauração da Igreja e Hospício de Boa Viagem, localizada em Salvador, foram incluídas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal. A medida foi divulgada nesta quinta-feira, 16, em publicação do Diário Oficial da União (DOU).

A igreja está em reestruturação desde abril de 2025 e recebeu investimentos de R$ 7,2 milhões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Fundo de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em janeiro deste ano, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, chegou a visitar o local para acompanhar as obras.

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A unidade foi interditada em fevereiro do ano passado. A medida foi adotada poucos dias após o desabamento da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, que provocou a morte de uma turista. Ambas são administradas pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Estudos arqueológicos

A Igreja e Hospício de Boa Viagem foi inaugurada em 1741 e está passando pela sua primeira grande reforma na história. Em razão disso, em abril deste ano, o Iphan autorizou a realização de uma pesquisa arqueológica associada às obras.

O estudo é conduzido por dois arqueólogos, com acompanhamento da superintendência do órgão na Bahia, e tem previsão de encerramento em setembro.