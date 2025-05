Mau tempo provoca suspensão da Travessia Salvador-Mar Grande

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 6h30 da manhã desta quarta-feira, 23,devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.

A suspensão das operações ocorreu após uma recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, que foi comunicada à Astramab. A Travessia chegou a operar das 5h às 6h30.

Em razão do mau tempo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo passou a operar com conexão em Itaparica neste domingo. Além disso, as escunas de turismo tiveram suas operações suspensas. A entidade informa ainda que qualquer atualização sobre as operações será divulgada em novo boletim.