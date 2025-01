Médica grávida e filha são baleadas durante tentativa de assalto em Salvador

Mãe e filha estão internadas no HGE - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Uma médica de 39 anos foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto, na noite de quinta-feira, 19, em Salvador e está em estado grave. Sua filha, uma criança de 10 anos, também foi atingida por um tiro na região do ombro e não corre risco de morte. As informações são da TV Bahia.

De acordo com informações do Bahia no Ar, da TV Record, a médica estaria grávida.

De acordo apurações da emissora, a médica saiu de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, em direção a Salvador. A profissional estava acompanhada do marido, que dirigia o veículo, e da filha.

Ao passar pelas imediações de Águas Claras, o marido da vítima teria visto uma dupla de motoqueiros realizando assaltos. Para ajudar as vítimas, ele tentou jogar o carro em cima dos suspeitos. Um dos suspeitos, que estava na garupa da moto, atirou na direção do carro.

Após os disparos, o próprio marido dirigiu até o Hospital Geral do Estado (HGE) para socorrer a esposa e a filha. A menina passou por uma cirurgia no ombro e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),

Não há mais detalhes sobre a situação de saúde da médica. O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.