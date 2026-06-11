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INTERNET DE GRAÇA

Metrô Bahia oferece Wi-Fi gratuito para passageiros durante as viagens

Novidade foi lançada nesta quinta-feira

Leilane Teixeira
Por
Metrô
Metrô - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

Os passageiros do Metrô Bahia passaram a contar com Wi-Fi gratuito durante as viagens. O serviço de internet embarcada começou a ser disponibilizado nos trens por meio do programa Conecta Bahia e já integra a rotina dos cerca de 400 mil usuários que utilizam o sistema diariamente.

A novidade foi lançada nesta quinta-feira, 11 data em que o Sistema Metroviário Salvador–Lauro de Freitas completou 12 anos de operação. A iniciativa faz parte do processo de modernização do transporte e tem como objetivo ampliar a conectividade dos passageiros durante os deslocamentos.

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Como acessar?

Para acessar a rede, basta:

  • selecionar o Conecta Bahia nas configurações do celular;
  • realizar um cadastro inicial com CPF, nome completo, e-mail e senha;
  • além de aceitar os termos de uso;
  • depois do primeiro acesso, a conexão passa a ser automática e mais rápida.

De acordo com o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, o Wi-Fi embarcado permite que os usuários permaneçam conectados em tempo real ao longo das viagens.

O metrô

Atualmente, o metrô conta com 38 quilômetros de extensão, duas linhas em operação, 22 estações e dez terminais integrados. Em 2025, o sistema transportou 117,5 milhões de passageiros, com média de aproximadamente 400 mil usuários por dia útil.

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Tags

Lauro de Freitas Metrô Bahia transporte público Wi-Fi gratuito

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