Metrô de Salvador: nova etapa da expansão até o Campo Grande é autorizada

Siga o A TARDE no Google

A expansão do metrô de Salvador em direção ao Campo Grande avançou mais uma etapa após o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizar mudanças importantes para a execução das obras do novo trecho da Linha 1.

A licença, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 29, permite que a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realize obras necessárias para a chegada do metrô à região até janeiro de 2031.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as estruturas liberadas estão poços de ventilação subterrâneos, áreas de apoio para obras, usinas de concreto e intervenções urbanísticas e paisagísticas.

O que já se sabe sobre o novo trecho?

As obras da expansão entre a Estação da Lapa e o Campo Grande, chamada de Tramo 4 da Linha 1, foram autorizadas em abril deste ano.

O projeto prevê cerca de 1,1 km de túnel subterrâneo. O metrô sairá da Lapa, passará por baixo da Avenida Joana Angélica e da região do Politeama, até chegar ao Largo do Campo Grande.

Confira os principais detalhes da obra:

investimento previsto de aproximadamente R$ 1,16 bilhão , com recursos do Novo PAC e do governo da Bahia;

, com recursos do Novo PAC e do governo da Bahia; expectativa de atendimento de cerca de 11,5 mil passageiros por dia ;

; prazo estimado de 40 meses de obras, com previsão de entrega no segundo semestre de 2029.

Obras em Narandiba

O Inema também autorizou uma intervenção ambiental em Narandiba para a instalação da Subestação Primária que vai atender o novo trecho do metrô.

Para isso, será necessária a retirada de vegetação em uma área de aproximadamente 0,7 hectare, localizada na Avenida Edgard Santos, nº 480, próximo à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

A autorização tem validade de dois anos e obriga a CTB a cumprir medidas ambientais, como o resgate e manejo de animais silvestres encontrados na área antes do início da limpeza do terreno.