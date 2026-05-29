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Metrô de Salvador: nova etapa da expansão até o Campo Grande é autorizada
Autorizações são essenciais para avanço da obra
A expansão do metrô de Salvador em direção ao Campo Grande avançou mais uma etapa após o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizar mudanças importantes para a execução das obras do novo trecho da Linha 1.
A licença, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 29, permite que a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) realize obras necessárias para a chegada do metrô à região até janeiro de 2031.
Entre as estruturas liberadas estão poços de ventilação subterrâneos, áreas de apoio para obras, usinas de concreto e intervenções urbanísticas e paisagísticas.
O que já se sabe sobre o novo trecho?
As obras da expansão entre a Estação da Lapa e o Campo Grande, chamada de Tramo 4 da Linha 1, foram autorizadas em abril deste ano.
O projeto prevê cerca de 1,1 km de túnel subterrâneo. O metrô sairá da Lapa, passará por baixo da Avenida Joana Angélica e da região do Politeama, até chegar ao Largo do Campo Grande.
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Confira os principais detalhes da obra:
- investimento previsto de aproximadamente R$ 1,16 bilhão, com recursos do Novo PAC e do governo da Bahia;
- expectativa de atendimento de cerca de 11,5 mil passageiros por dia;
- prazo estimado de 40 meses de obras, com previsão de entrega no segundo semestre de 2029.
Obras em Narandiba
O Inema também autorizou uma intervenção ambiental em Narandiba para a instalação da Subestação Primária que vai atender o novo trecho do metrô.
Para isso, será necessária a retirada de vegetação em uma área de aproximadamente 0,7 hectare, localizada na Avenida Edgard Santos, nº 480, próximo à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).
A autorização tem validade de dois anos e obriga a CTB a cumprir medidas ambientais, como o resgate e manejo de animais silvestres encontrados na área antes do início da limpeza do terreno.