Obras da estação Campo Grande do metrô já têm data para começar

Metrô de Salvador - Foto: Reprodução | CCR Metrô Bahia

A partir da próxima quinta-feira, 2, as obras do projeto de expansão do metrô de Salvador entre os bairros da Lapa e Campo Grande, conhecido como Tramo 4 da Linha 1, devem começar. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), assinará a ordem de serviço nesta data, durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

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O que se sabe sobre o novo trecho do metrô?

Com cerca de 1,1 km de túnel subterrâneo, o metrô sairá da Estação da Lapa, passará por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, chegando ao Largo do Campo Grande.

Após ajustes solicitados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para proteger o patrimônio histórico, como o Teatro Castro Alves (TCA), a estação será construída em um ponto do Largo do Campo Grande onde hoje funciona a Fundação João Fernandes da Cunha.

Obras do metrô de Salvador | Foto: Pedro Moraes/GOVBA

Confira detalhes da obra:

Valor investido : o projeto é orçado em aproximadamente R$ 1,16 bilhão, com recursos do Novo PAC e contrapartida do governo da Bahia

: o projeto é orçado em aproximadamente R$ 1,16 bilhão, com recursos do Novo PAC e contrapartida do governo da Bahia Capacidade de ocupação : a expectativa é que a nova estação atenda cerca de 11,5 mil usuários por dia

: a expectativa é que a nova estação atenda cerca de 11,5 mil usuários por dia Previsão de entrega : a estimativa é que a obra dure cerca de 40 meses, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2029

Impactos e desapropriações

O governo da Bahia já declarou de utilidade pública cerca de 6 mil m² para desapropriação, abrangendo imóveis no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela.

Durante as obras, haverá intervenções significativas no trânsito do Centro, especialmente na região do Politeama e Campo Grande.

Prédios que estão sendo demolidos para a obra do Metrô - Linha 1 | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Possível nova expansão no futuro

O metrô de Salvador se aproxima dos 40 km com o início das obras da Estação Campo Grande, no centro da cidade. O local vai se somar às outras 22 estações já existentes que ligam diferentes partes da cidade e estão divididas em duas linhas.

O projeto atual do Metrô Campo Grande foi desenhado com um prolongamento operacional em direção ao Canela. Isso deixa o caminho pronto para uma futura fase que poderá levar o metrô até a Graça e a Barra, embora esse trecho adicional ainda dependa de novos estudos e captação de recursos.

A Linha 1, da qual a Estação Campo Grande fará parte, hoje liga a estação da Lapa até Águas Claras. Já a Linha 2 funciona entre a estação Acesso Norte — que se conecta com a Linha 1 na altura da Rótula do Abacaxi — até o Aeroporto.

Presença de Lula

O presidente Lula (PT) virá a Salvador, na próxima semana, para anunciar a ampliação do metrô da capital baiana, entre a Lapa e o Campo Grande. A agenda do petista na cidade será na próxima quinta-feira, 2, e contará com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa.