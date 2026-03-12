Estação de metrô muda nome para "Rei Pelé" e gera polêmica na internet

Pelé, Rei do Futebol - Foto: Reprodução

Mesmo sem nunca ter ido ao Rio de Janeiro, quase todo brasileiro já ouviu falar na Estação Maracanã. Agora, um dos principais pontos de circulação do transporte público no Rio vai mudar de nome, em homenagem ao maior ídolo do esporte brasileiro - e nem todo mundo gostou da ideia.

A tradicional estação de metrô do Maracanã foi oficialmente rebatizada como Estação Rei Pelé-Maracanã, em homenagem a Pelé, considerado o maior jogador da história do futebol.

A mudança foi oficializada na última quarta-feira, 11, e tem como referência direta a ligação histórica do craque com o Estádio do Maracanã, palco de alguns dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.

A proposta partiu do Projeto de Lei nº 11.116/2026, apresentado pelo deputado Rosenverg Reis, e foi aprovada como forma de eternizar o legado do jogador no principal templo do futebol brasileiro.

Pelé no Maracanã

O estádio foi cenário de dois episódios que ajudaram a consolidar a lenda do Rei do Futebol. Foi no Maracanã que Pelé marcou o famosíssimo milésimo gol da carreira, em 1969, quando defendia o Santos.

Dois anos antes, em 1967, outra jogada histórica no estádio originou a famosa expressão "gol de placa". Após um lance de Pelé contra o Fluminense, uma placa foi instalada no Maracanã para registrar o momento, e o termo passou a ser usado para definir gols de rara beleza técnica.

Na ocasião, em 5 de março de 1961, Pelé marcou um gol após driblar seis jogadores, o que levou o jornalista Joelmir Beting a encomendar uma placa de bronze para homenagear o feito.

Reação do público

Os internautas, no entanto, não gostaram muito da ideia. Nas redes sociais, em postagens sobre a mudança de nome, comentários criticando a decisão começaram a se multiplicar, afirmando que prejudica a localização dos transeuntes.

"Não faz estação nova tem que ficar trocando de nome pra fingir que tem novidade", criticou um internauta. "Estação de trem e metrô tem que ter o nome do bairro, da rua ou da praça... para as pessoas saberem pra onde estão indo. Simples assim. Homenageia de outro jeito. Com todo respeito ao Edson", reclamou outro.

"Que bobeira! As estações tem que ter o nome do bairro. Já tem uma avenida com o nome dele", concordou um terceiro, em meio a comentários classificando a mudança como "desnecessária".