Metrô de Salvador terá horário de funcionamento ampliado neste sábado

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O horário de funcionamento do metrô de Salvador será ampliado neste sábado, 20. A mudança ocorre devido ao show da turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, que acontecerá às 20h, na Arena Fonte Nova, no bairro Nazaré.

A estação Campo da Pólvora, que fica mais próxima do local do evento, ficará aberta até 1h, apenas para o embarque de clientes. As demais estações vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque.

O Metrô Bahia vai contar ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

Turnê Tempo Rei

Gilberto Gil desembarcou em Salvador na última terça-feira, 16, para cumprir a agenda do show da turnê “Tempo Rei”. Os ingressos seguem à venda pela plataforma Eventim, com valores a partir de R$ 90.

No dia 22 de dezembro, o cantor vai se apresentar no projeto “Fica Gamboa”, iniciativa vinculada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para arrecadação de recursos destinados à manutenção do Teatro Gamboa. O show é apenas para convidados, mas terá transmissão pela TVE Bahia e pela TV Brasil.