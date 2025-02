Metrô supera 117 milhões de usuários em 2024 e bate recorde

Metrô vive processo de recuperação após impacto na circulação de passageiros provocado pela pandemia - Foto: Manu Dias | GOVBA

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) bateu seu recorde de circulação em 2024. Durante todo o ano, a concessionária CCR Metrô Bahia e a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) contabilizaram a entrada de 117.533.257 passageiros no modal soteropolitano, somando as linhas 1 e 2.

O número superou em mais de 10 milhões o recorde anterior de circulação, registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando 107.431.208 usuários adentraram no metrô de Salvador. O crescimento também foi considerável na comparação com 2023, quando 101.684.054 pessoas usaram o SMSL.

Apesar disso, a CTB avalia que o recorde obtido em 2024 não representa a recuperação total do sistema metroviário após o impacto sofrido durante a pandemia de Covid. Em 2020 e em 2021, a doença fez despencar o número de passageiros do metrô de Salvador, para 62 milhões e 72 milhões, respectivamente, como resultado da diminuição da demanda pelo transporte público.

Após a Covid, houve um aumento da procura pelo transporte via aplicativo, além da consolidação do trabalho remoto como uma opção comum. Diante disso, a presidente da CTB, Ana Claudia Nascimento, afirma que os números ficaram abaixo do que era projetado para 2024 antes do período pandêmico.

"Comemoramos o alcance de um recorde de passageiros no SMSL em 2024, mas a recuperação completa da demanda prevista ainda não foi atingida. Esse fenômeno se deve a mudanças nos hábitos da população no período pós-pandemia, como o aumento do uso de aplicativos de transporte, além do impacto do desemprego e do trabalho remoto, que reduziram o volume de deslocamentos diários”, analisou Ana Claudia, com exclusividade para o Portal A TARDE.

A perspectiva, tanto da CTB quanto da concessionária, é que o número de passageiros em circulação no sistema metroviário siga aumentando em 2025, especialmente devido à chegada e à consolidação das novas estações de metrô, instaladas no miolo de Salvador: Campinas e Águas Claras.