Metrô terá operação especial para final da Copa do Nordeste no Barradão

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Os torcedores que vão acompanhar a final da Copa do Nordeste entre Vitória e Fortaleza, neste sábado, 6, contarão com uma operação especial do Metrô Bahia para facilitar o deslocamento até o Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

A partida está marcada para as 16h, e o sistema metroviário terá reforço no atendimento, principalmente nas estações Flamboyant e Pirajá, que costumam registrar maior fluxo de passageiros em dias de jogos.

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De acordo com a concessionária, haverá ampliação das equipes de atendimento e segurança, além do aumento da quantidade de viagens dos trens conforme a demanda observada ao longo do dia.

O monitoramento da movimentação dos passageiros será realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo ajustes imediatos na operação para garantir mais agilidade e segurança antes e após a partida.

Segundo o gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a concessionária está preparada para atender o público esperado para a decisão regional.

“Teremos reforço de equipes nas estações com maior demanda e acompanhamento em tempo real da operação para oferecer uma viagem segura e organizada antes e após a partida”, afirmou.