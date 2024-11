Metrô vai ampliar horário para jogo entre Bahia e São Paulo

Estação Campo da Pólvora é uma das mais próximas a Fonte Nova - Foto: Divulgação / CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia realizará uma operação especial para torcedores que irão ao jogo Bahia x São Paulo, nesta terça-feira, 5, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Com isso, as estações Campo da Pólvora e Brotas terão horário de funcionamento estendido até a 0h45 para embarque, enquanto as demais estações do sistema estarão abertas exclusivamente para desembarque.

Além do horário estendido, também haverá um aumento na oferta de trens, de acordo com a demanda, e reforçará o quadro de agentes de atendimento e segurança para auxiliar os passageiros.

A segurança contará com um sistema de monitoramento eletrônico com mais de 2 mil câmeras, além da presença dos Agentes de Atendimento e Segurança nas estações e trens.