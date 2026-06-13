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SALVADOR

Morador do Santo Antônio mantém viva devoção no coração do bairro

Santo casamenteiro é celebrado neste sábado, 13, por devotos de todo o mundo

Luiza Nascimento
Por
Presépio em homenagem a Maria e Santo Antônio
Presépio em homenagem a Maria e Santo Antônio - Foto: Arquivo Pessoal

As portas da casa de Álvaro Lessa, de 32 anos, se abrem anualmente para receber familiares, amigos e vizinhos durante um dos períodos mais especiais para quem vive no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

O local ganhou esse nome em 1594, após a constução de uma pequena capela de pau a pique em homenagem ao santo no ponto mais alto da região, tornando-se posterioremente, a Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo, onde surgiu o bairro ao seu redor.

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Entre imagens religiosas, flores, velas e orações, anos mantém uma tradição que começou ainda na infância e atravessa gerações de sua família. Nascido e criado no bairro que leva o nome do santo casamenteiro, Álvaro conta que suas lembranças mais antigas já registravam a relação com o padroeiro.

Em entrevista ao portal A TARDE, ele conta que ainda quando criança rezava para o santo e queria falar com ele, chegando até a pedir uma roupa de Santo Antônio para participar da procissão do bairro. O desejo foi atendido e marcou o início de uma trajetória que, aos poucos, passou a ocupar o centro de sua vida.

"Era uma forma muito natural de admiração. Nasci aqui no bairro de Santo Antônio, então eu cresci com uma cultura voltada à devoção, mas também eu tinha uma relação espiritual muito profunda com ele [...] A partir daí eu também passei a fazer altares em casa brincando. Pegava os livros na minha avó, montava, enfeitava. Eu fui crescendo, isso foi se desenvolvendo e passei então, dentro da minha casa a fazer as rezas com a minha família", contou.

Os familiares de Lessa vivem na região há cerca de um século, desde que sua bisavó saiu do município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e fez de Salvador seu lar.

Imagem ilustrativa da imagem Morador do Santo Antônio mantém viva devoção no coração do bairro
Foto: Arquivo Pessoal

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Trezena de Santo Antônio

Na casa de Álvaro, a demonstração de devoção e fé começa antes mesmo do mês do casamenteiro. Em maio, ele promove o Mês de Maria, com encontros diários. Em seguida, inicia a tradicional trezena de Santo Antônio, composta por 13 dias consecutivos de orações que antecedem a festa do santo, celebrada em 13 de junho. Ao todo, são 44 dias dedicados à espiritualidade.

"Eu sempre vivi de forma muito intensa os meses de maio e junho, em memória a Nossa Senhora e a Santo Antônio de Pádua", afirma.

Quando morava com a bisavó, Álvaro ajudava na montagem do presépio no período natalino, próximo a uma das janelas de casa, o que chamava a atenção de quem passava. A parente faleceu em 2015, mas a tradição segue viva, mas foi adaptada, inclusive para homenagear Santo Antônio.

"Meu presépio é enorme e muito bonito, e todos os anos eu continuo fazendo. Dezembro é presépio, em maio que é o mês de Maria, junho de Santo Antônio. E todo ano isso se repete de forma muito bacana, de uma maneira que minha família toda se envolve e meus amigos também", contou Lessa.

Durante a trezena, amigos e familiares se reúnem na casa dele e participam das orações.

"As pessoas que participam falam, 'nós sentimos a presença de Santo Antônio em tudo o quanto eu faço', porque a gente faz com amor, e tudo que é feito com amor atrai o amor para próximo", finalizou.

Santo Antônio
Santo Antônio - Foto: Arquivo Pessoal

Confira programação da festa e procissão de Santo Antônio no bairro, neste sábado

  • 15H:30 - Missa festiva: Dom Gabriel dos Santos Filho, Bispo auxiliar;
  • 17H - Procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho;
  • 19H - Benção de Santo Antônio para abertura da Copa do Mundo.

Neste ano, a homenagem terá como tema "Os ritos finais: sair da missa com mais vontade de dar testemunho cristão". O pregador será padre Jailson Jesus dos Santos.

Após a Benção, a transmissão ao vivo do Jogo do Brasil x Marrocos no Largo de Santo Antônio.

Procissão para Santo Antônio
Procissão para Santo Antônio - Foto: Arquivo Pessoal
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Tags

catolicismo santo antônio Santo Antônio Além do Carmo

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