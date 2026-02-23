"SUBSTÂNCIA COLORIDA"
Moradores denunciam suspeita de contaminação em praia de Salvador
Inema apura presença de substância colorida no mar
Por Leilane Teixeira
Moradores e pescadores da praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio de Salvador, relataram o aparecimento de uma substância de coloração azul e amarela na água e cobram esclarecimentos sobre possível contaminação. O caso está sob análise do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
Segundo poulares, a mudança na tonalidade do mar vem sendo observada há aproximadamente duas semanas. A situação tem causado preocupação principalmente entre pescadores, comerciantes e trabalhadores que dependem da movimentação na praia.
Danos ambientais
Um representante comunitário afirmou, em entrevista à TV Bahia, que o receio é de que o material possa causar danos ambientais e afetar a renda de diversas famílias da região, citando possíveis impactos à vida marinha e às atividades econômicas locais.
O que diz o Inema?
O Inema informou que enviou equipes técnicas ao local na última sexta-feira, 20, para verificar a ocorrência. O órgão acrescentou que novas visitas devem ser realizadas nos próximos dias para a coleta de amostras e aprofundamento das análises.
Até o momento, não há conclusão sobre a origem da substância nem confirmação de riscos à população.
