Moradores denunciam suspeita de contaminação em praia de Salvador

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação / Reprodução TV Bahia

Moradores e pescadores da praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio de Salvador, relataram o aparecimento de uma substância de coloração azul e amarela na água e cobram esclarecimentos sobre possível contaminação. O caso está sob análise do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo poulares, a mudança na tonalidade do mar vem sendo observada há aproximadamente duas semanas. A situação tem causado preocupação principalmente entre pescadores, comerciantes e trabalhadores que dependem da movimentação na praia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Danos ambientais

Um representante comunitário afirmou, em entrevista à TV Bahia, que o receio é de que o material possa causar danos ambientais e afetar a renda de diversas famílias da região, citando possíveis impactos à vida marinha e às atividades econômicas locais.

O que diz o Inema?

O Inema informou que enviou equipes técnicas ao local na última sexta-feira, 20, para verificar a ocorrência. O órgão acrescentou que novas visitas devem ser realizadas nos próximos dias para a coleta de amostras e aprofundamento das análises.

Até o momento, não há conclusão sobre a origem da substância nem confirmação de riscos à população.