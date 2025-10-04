Menu
LUTO

Morre o baiano Sérgio Amado, referência da publicidade brasileira

Publicitário deixa legado na publicidade brasileira após morte aos 77 anos

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/10/2025 - 13:39 h
Velório será realizado neste domingo
O publicitário Sérgio Amado, um dos nomes mais influentes da publicidade brasileira, morreu neste sábado, 4 de outubro, aos 77 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O velório será realizado neste domingo, 5, com horário e local a serem confirmados. A informação foi confirmada pelo portal Meio e Mensagem.

Nascido em Salvador, em 5 de fevereiro de 1948, Amado era bacharel em Jornalismo, Ciências Sociais e História. Iniciou a carreira como jornalista em 1969, mas logo migrou para a publicidade, atuando como redator na Vox Propaganda, em Salvador. Poucos anos depois, passou a integrar a Standard Ogilvy & Mather, onde começou uma trajetória que mudaria para sempre a sua vida profissional.

Com passagens pela Divisão Associados, D&E e DM9 Salvador, Amado se consolidou como empresário e, em 1991, mudou-se para São Paulo para integrar a Denison Propaganda, adquirida em 1997 pela Standard Ogilvy & Mather. No mesmo ano, ele assumiu a presidência da Ogilvy Brasil, cargo que ocupou até 2017, quando passou o comando a Fernando Musa.

Entre 2001 e 2003, exerceu a presidência da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), destacando-se como um dos maiores defensores da indústria de comunicação, marketing e mídia. Em 2012, recebeu o Prêmio Caboré na categoria Dirigente da Indústria de Comunicação.

Após deixar o WPP em 2019, voltou ao mercado em 2021 como conselheiro da S4 Capital, a convite de Martin Sorrell, com quem trabalhou por mais de duas décadas.

Sérgio Amado deixa esposa, quatro filhos e oito netos.

