Motoboy é agredido durante entrega em Salvador: "Estava fazendo meu trabalho"

Após o episódio, Samuel registrou um boletim de ocorrência na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Mais de 100 entregadores por aplicativo realizaram um protesto na tarde deste domingo, 1º de junho, em frente a um condomínio na Rua Cristiano Buys, no bairro de Pernambués, em Salvador, após um colega de profissão ter sido agredido por um cliente durante uma entrega.

confusão teve início após um desentendimento entre o entregador Samuel do Vale Silva e o cliente Adrian | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A confusão teve início após um desentendimento entre o entregador Samuel do Vale Silva e o cliente Adriano, relacionado ao local da entrega. Segundo a vítima, o endereço indicado no aplicativo de entregas apontava o Condomínio São Judas Tadeu como destino. Ao chegar ao local, o motoboy foi surpreendido com a insatisfação do cliente, que afirmou residir em outro endereço.

Discussão sobre local de entrega termina em agressão

“Eu cheguei no estabelecimento, tava no shopping, tô com o pedido para entregar para ele. A localização dele tava batendo lá em Pernambués, no Condomínio São Judas Tadeu, a localização que estava no aplicativo. Segui pra lá”, explicou. “Cheguei lá, notifiquei a ele que tinha chegado, que tava no local. Ele falou: 'Não, você tá no local errado. Eu não moro aí, não.' Eu disse: 'Mas o senhor botou a localização daqui, a localização tava batendo aqui."



Cliente toma chave da moto e parte para agressão física

De acordo com Samuel, ele explicou que não podia finalizar a entrega fora da área marcada no sistema, o que teria irritado o cliente.

“Aí ele não gostou, e poucos minutos depois, ele chegou lá no condomínio, alterado, me xingando, dizendo que não gostou, que estava cheio de ódio de mim. Começou a me agredir verbalmente. Aí foi e pegou a chave da minha moto.”

Segundo o entregador, o cliente subiu para a portaria e, ao retornar, partiu para a agressão física. “Ele desceu a pé, subiu lá para a portaria e depois desceu a pé, na hora que ele me agrediu fisicamente.”

Após o episódio, Samuel registrou um boletim de ocorrência na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) e informou que, apesar de o agressor ter tentado contato posteriormente por meio de emissoras de televisão, não pretende dialogar com ele fora da Justiça.

“Eu não tenho o que falar com ele. Eu estava fazendo o meu trabalho. Fui a vítima, e ele vai responder pela Justiça agora. É esperar a Justiça tomar suas providências”, declarou.

Caso viraliza e gera protesto em frente ao condomínio

A agressão foi filmada e o vídeo se espalhou pelas redes sociais. Em solidariedade ao colega e revoltados com a situação, outros entregadores foram até o local e realizaram um protesto em frente ao prédio do agressor. Houve buzinaço, gritos de protesto e o lançamento de bombas e rojões na portaria do condomínio.

O advogado de Samuel, Tiago Martins, explicou que o motoboy agredido estava a serviço de uma plataforma de entregas no momento do crime.

“Samuel é um entregador de um aplicativo. Ele trabalha para o iFood e, no momento, ele estava nessa função, de atender, de fazer essas entregas. O Adriano, que é o agressor, solicitou uma torta em uma loja daqui de Salvador.”

Martins detalha que o cliente inseriu um endereço no aplicativo e, ao ser informado da chegada do entregador, começou a dar instruções para outro local. Quando Samuel seguiu a nova orientação e chegou ao segundo ponto, foi surpreendido pela reação do cliente.

“Ele disse: 'Ah, teve um atraso, você vai ver como é', e começou a desferir agressões, verbais inicialmente (...). Achando pouco, fez o quê? Deu um empurrão e deu um soco.”

Advogado afirma que haverá processo cível e criminal

Durante a agressão, Samuel caiu com a mochila de entregas e o celular, que se quebrou ao atingir o chão. “Se não fossem outras pessoas que estavam lá, Samuel ia apanhar mais”, afirmou o advogado.

O caso segue sob investigação e, segundo a defesa, além da apuração criminal, o agressor também será processado na esfera cível.

“Vamos entrar com uma ação de reparação de danos, tratando-se de dano material, dano moral e lucros cessantes por tudo isso que ele sofreu”, disse Martins.

A defesa do entregador afirmou ainda que qualquer tentativa de contato direto será ignorada e que todo o processo será conduzido judicialmente.