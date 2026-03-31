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SALVADOR

Motociclistas protestam na ACM por justiça após morte de jovem na Paralela

Manifestantes bloquearam parte da via

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

31/03/2026 - 12:16 h

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Gabriel Lopes dos Santos
Gabriel Lopes dos Santos -

Motociclistas realizaram um protesto na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, nesta terça-feira, 31, pedindo justiça pela morte do jovem Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos. O ato reuniu colegas e trabalhadores por aplicativo, que cobraram responsabilização pelo acidente ocorrido na Avenida Paralela.

Gabriel morreu no último domingo, 29, após se envolver em uma colisão enquanto realizava uma entrega. Segundo a Polícia Civil, o motociclista foi fechado por um carro. O condutor, identificado como Mauro Lázaro Araújo Santana, de 50 anos, foi preso em flagrante, suspeito de homicídio na direção de veículo automotor.

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Após o acidente, o carro foi incendiado por populares, que suspeitavam que o motorista estivesse sob efeito de álcool. Garrafas de cerveja foram encontradas dentro do veículo. O jovem chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta terça, o suspeito passou por audiência de custódia. Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Tribunal de Justiça da Bahia informou: “A audiência de custódia do suspeito indicado ocorreu hoje e os autos estão conclusos para decisão”.

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Gabriel era estudante do 3º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, estagiário da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e trabalhava como entregador por aplicativo para complementar a renda. Segundo a família, ele sonhava em ingressar na Polícia Militar.

O protesto na ACM causou lentidão no trânsito e chamou atenção para a violência no trânsito e as condições de trabalho enfrentadas por motociclistas na capital baiana.

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