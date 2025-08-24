Motorista foge de blitz e invade praça na Pituba; veja vídeo

Carro foi levado ao pátio da Transalvador - Foto: Reprodução

Um motorista que tentava escapar de uma blitz da Transalvador no bairro da Pituba, em Salvador, invadiu uma praça e destruiu parte de um espaço destinado para cães, neste sábado, 23.

De acordo com o órgão de trânsito, o condutor ainda não foi identificado. O homem teria realizado um retorno proibido sobre faixa contínua e perdeu o controle do veículo, que atingiu a praça na Rua Edith Mendes da Gama e Abreu.

O carro ficou com a frente totalmente destruída, e parte da estrutura da praça foi danificada. Apesar disso, não houve registro de feridos.

Ainda segundo a Transalvador, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, e como não apresentava sinais de embriaguez, não foi conduzido à delegacia.

Ele, no entanto, foi autuado por recusa ao teste (art. 165-A do CTB), por transitar em marcas de canalização (art. 193) e por dirigir ameaçando outros veículos (art. 170). O carro foi levado ao pátio da Transalvador.

A Transalvador informou também que a Prefeitura de Salvador será acionada para os reparos na praça.