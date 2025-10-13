Motoristas de Salvador se irritam com mudanças da Uber e vão à Justiça

O Uber frequentemente oferece cupons de desconto - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A partir de 2026, motoristas por aplicativo de Salvador terão que se adequar às novas regras da Uber para as categorias Comfort e Black, que envolvem mudanças no ano mínimo de fabricação e modelos aceito. Segundo a empresa, as alterações visam atender pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo nacional.

A decisão não caiu bem entre os motoristas, que, inconformados, consideram desistir da plataforma.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente interino do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo da Bahia (Sindmab), Diogo Amorim, classificou as mudanças como prejudiciais à categoria e contou que muitos profissionais adquiriram veículos exclusivamente para trabalhar e agora não poderão mais participar das categorias premium.

“É lamentável essa prática das plataformas. Muitos compram seus carros para começar a trabalhar, e agora correm risco de serem excluídos. Elas agem apenas para seu próprio benefício, sem pensar no trabalhador. É um absurdo que nada de bom venha para os nossos motoristas”, afirmou Amorim.

Judicialização

O sindicato estuda recorrer ao jurídico e articular ações a nível nacional para tentar reverter as alterações.

“Estamos estudando a melhor maneira para recorrer ao nosso jurídico e ver como conseguimos resolver essa situação o mais rápido possível. Sabemos que é uma uma grande dificuldade na negociação com as plataformas”, disse o presidente do sindicato.

“Por isso, vamos estar recorrendo às últimas instâncias através do nosso jurídico para ver como é que conseguimos resolver não só aqui na Bahia, mas vamos estar juntando todos os sindicatos a nível nacional para tentar vencer esse quadro”, completou Diogo.

Pesquisa com usuários

Segundo a Uber, as atualizações foram baseadas em pesquisas com usuários e em análises sobre o mercado automotivo nacional.

Diogo Amorim destacou que a alteração impacta diretamente motoristas que dependem exclusivamente da plataforma para a renda, e criticou o argumento da Uber de que os carros mais antigos não atenderem aos usuários

“É muito evidente que os passageiros irão escolher frotas novas de veículos, sem pensar talvez nas consequências que podem causar para o proprietário daquele veículo. Então, eu acho que é uma atitude impensada da plataforma”, afirmou.

Ele aproveitou também para criticar outras condições de trabalho que atingem a categoria. "São tarifas baixas, falta de segurança e não há condições adequadas de trabalho. Não existem melhorias para a categoria", relatou.

Principais mudanças para Salvador

Uber Black:

Virtus: ano mínimo 2026

Duster, Nivus e City: 2023

Demais modelos: 2018

Requisitos: quatro portas, ar-condicionado, cores específicas, mais de 100 corridas e avaliação mínima de 4,85

Modelos que deixarão de ser aceitos: Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3X e 3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC J3 Turin/iEV 40

Uber Comfort:

Etios Sedan, Voyage, Prisma, Cobalt e Logan: 2019

Argo e Polo: 2023

Demais modelos: 2016

Avaliação mínima: 4,80

Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026

Entramos em contato com a Uber, mas até a publicação da matéria não tivemos retorno.