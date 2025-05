Moura Dubeux lança empreendimentos em quatro bairros de Salvador

Infinity Salvador, lançamento do Moura Dubeux - Foto: Divulgação | Moura Dubeux

A incorporadora Moura Dubeux lançou nesta quarta-feira, 14, quatro empreendimentos em bairros de Salvador. Os mais novos projetos criam uma marca inédita de 14 projetos em andamento ao mesmo tempo na capital baiana, que geram mais de 1.500 empregos diretos.

Os empreendimentos na Casa Sombreiros, no bairro Caminhos das Árvores; Elleve Horto, no Bairro Horto Florestal e MOOD Colina, no Colina A, no bairro de Patamares e a mais nova parceria com a Atlântica Hospitality International serão iniciadas neste primeiro semestre de 2025

“Seguimos entregando todos os nossos projetos dentro dos prazos, produtos com soluções sustentáveis, modernos e inovadores. Estamos presentes nos bairros de Ondina, Rio Vermelho, Horto, Caminho da Árvores, Costa Azul, Patamares e Jaguaribe, com produtos de diferentes tamanhos e tipologias. Em Ondina, temos a Casa MD, uma central de vendas com várias maquetes que vale a visita e o espaço abre, inclusive, aos domingos”, diz Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

Empreendimentos residenciais

Os projetos residenciais no Caminho das Árvores, Horto Florestal e em Patamares, também anunciados na Casa MD, em Ondina, juntos correspondem aos investimentos dos novos empreendimentos somam R$ 380 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

No bairro do Horto, será construído o Elleve Horto, que fica localizado no jardim Teresópolis, um local reservado, com segurança e comodidade para os moradores. O empreendimento, que tem como um dos destaques sua fachada, reúne design moderno e sofisticado.

Disponível nas tipologias de 4 suítes com 150 m² e 3 suítes com 119 m², o projeto apresenta opções de plantas personalizáveis para diferentes estilos de vida. Com uma única torre com 38 pavimentos com 2 apartamentos por andar, o projeto de arquitetura leva a assinatura da GAM Arquitetos, paisagismo de Benedito Abbud e design de interiores de Taís Abreu Arquitetura. Um amplo terreno que possibilita uma generosa área de lazer, incluindo uma quadra recreativa.

Elleve Horto, lançamento de MD | Foto: Divulgação | Moura Dubeux

No bairro Caminho das Árvores, foi anunciado o Casa Sombreiros, localizado na rua Sombreiros, um empreendimento projetado para quem busca sofisticação, conforto e cercado de serviços. Com uma torre de 30 pavimentos tipo, com 2 apartamentos por andar, 4 suítes com 168 m², o projeto se destaca no seu belíssimo embasamento e diferenciais únicos. Com mais de 16 itens de lazer e conveniência, entre eles, quadra recreativa, ampla academia e piscina com raia. O imponente projeto de arquitetura tem a assinatura de Arc+CO, autoria de Tiago Martins e Caio Bandeira, na ambientação com Laís Galvão e Benedito Abbud, no paisagismo.

Casa Sombreiros | Foto: Divulgação | Moura Dubeux

No bairro de Patamares, a empresa lançou o Mood Colina, localizado na Colina A, que possui um terreno com área de 5.300 m², com duas torres e 22 pavimentos. Os apartamentos dispõem de 3 quartos com 67 m² e 2 quartos com 57 m². Um empreendimento com localização privilegiada, perto da praia e com uma ampla área de lazer com mais de 15 itens. O projeto de arquitetura é de Alessandro Grimaldi, o projeto de paisagismo é de Takeda Design e projeto de ambientação e fachada, Todos Arquitetura.

Com esses novos lançamentos e mais outras novidades que surgirão ao longo do ano, a Moura Dubeux está otimista para 2025. “A Moura Dubeux atingiu resultados recordes em 2024, com um lucro de R$ 251 milhões e a Bahia teve relevante contribuição neste número. Para este ano, estamos ainda mais otimistas e seguiremos realizando ainda mais investimentos na capital caiana”, diz Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Projeto hoteleiro

Junto com uma das marcas internacionais de hotelaria mais conhecidas, a Moura Dubeux assinou o mais novo empreendimento Radisson, em Salvador. A marca funcionará no complexo Infinity Salvador, marcado pelo retrofit do icônico hotel Othon. O empreendimento foi projetado para ser um mix use, onde existem múltiplas finalidades para suas unidades, composto por quarto e sala, dois quartos, salas comerciais, lojas e restaurante

O empreendimento foi concebido também para receber uma operação de hotelaria, com áreas operacionais, governança, serviço de arrumação, auditório e uma ampla recepção. Um dos pré-requisitos do arquiteto Sidney Quintela, responsável pelo projeto, foi manter a linguagem da fachada, preservando o estilo da construção existente. O restaurante foi mantido no local existente, com vista mar incrível.

"A introdução da marca Radisson em Salvador é uma conquista que endossa nossa confiança no potencial de crescimento da cidade, além de estreitar ainda mais nossos laços com a Moura Dubeux. Este empreendimento reflete nossa estratégia de expansão e inovação no setor hoteleiro, oferecendo serviços de alta qualidade que atendem tanto ao viajante de lazer quanto ao corporativo," destaca Ricardo Bluvol, VP de Desenvolvimento e Relação com Investidor da Atlantica Hospitality International.

A previsão é ter 150 (cento e cinquenta) quartos destinados a hotelaria na bandeira Radisson e mais 100 (cem) quartos na categoria Radisson Serviced Apartments, que funcionam como residenciais com serviços de alta qualidade. Os condôminos que adquiriram as unidades no Infinity Salvador poderão escolher a melhor opção conforme seus objetivos. As obras estão previstas para concluir no final de 2028.

“Estamos felizes em anunciar a assinatura do contrato do primeiro Radisson em Salvador, reforçando o nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento da cidade, uma bandeira de padrão internacional que vai somar ao potencial turístico de Salvador”, afirma Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.