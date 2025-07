Mulher é executada dentro de bar em Salvador; amiga também foi baleada

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Naiane Santos da Silva, de 40 anos - Foto: Reprodução Google Maps

Uma mulher foi executada e outra ficou ferida após um ataque a tiros dentro de um bar no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, 17.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Naiane Santos da Silva, de 40 anos. Testemunhas relataram que um homem armado entrou no local e atirou diretamente contra Naiane. Os disparos também atingiram outra mulher que estava no bar no momento do ataque. Ela foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Investigação

Imagens que circulam nas redes sociais do momento do crime mostram uma das vítimas caída no chão, cercada por sangue, enquanto cadeiras, garrafas e outros objetos estão espalhados pelo salão do bar.

Segundo a Polícia Civil, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) ficará responsável pela investigação do caso.

Equipes da polícia já iniciaram diligências na tentativa de identificar o autor dos disparos e entender se o ataque tinha como alvo exclusivo a vítima fatal ou se há outras linhas de investigação.