PM da reserva tem prisão decretada por ataque a policial civil em Salvador

Autor dos disparos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia realizou, na quinta-feira, 17, uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um policial militar da reserva, apontado como autor da tentativa de homicídio contra um investigador aposentado. O crime ocorreu na noite do último domingo, 13, na Avenida 29 de março, trecho do bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Durante as buscas no imóvel, localizado na capital baiana, os agentes apreenderam um revólver calibre 22 e dois cases de pistola. O armamento será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames para verificar se foi utilizado no ataque.

Investigador foi atacado enquanto dirigia

As investigações apontam que a vítima, o policial civil aposentado Marco Antonio Paiva Martins, seguia com seu carro pela Avenida 29 de Março quando foi surpreendido por um veículo emparelhado. De dentro do automóvel, o suspeito teria efetuado os disparos, um dos quais atingiu Marco Antonio de raspão no rosto. Ele foi socorrido por equipes do Samu e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), sem risco de morte.

Imagens feitas por testemunhas no momento do crime mostram o carro da vítima com marcas de sangue, além da presença de viaturas da Polícia Militar e ambulâncias no local.

O autor dos disparos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas ainda não foi localizado. Equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e da 13ª Delegacia Territorial (Cajazeiras) seguem com as investigações para esclarecer os detalhes do caso e capturar o suspeito.