ACIDENTE
Mulher morre ao atravessar rua após desistir de usar passarela
Vítima foi atingida por moto, no bairro de São Cristóvão, em Salvador
Por Luiza Nascimento
Uma mulher morreu, na noite deste domingo, 30, após ser atropelada por uma motocicleta, no bairro de São Cristóvão, na BA-526, em Salvador. Valdirene de Santana Coelho, de 55 anos, estava atravessando a rua, quando foi atingida.
Segundo testemunhas, a mulher e a amiga preferiram atravessar a via, ao invés de usar a passarela, que ligava ao outro lado da pista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
Outras vítimas
Segundo a Polícia Civil, uma amiga que estava com a vítima e o condutor do veículo ficaram feridos. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o motociclista recebeu atendimento médico e foi liberado. Não há informações sobre o estado de saúde da outra mulher.
Guias para remoção e necropsia foram expedidas e a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga o caso.
