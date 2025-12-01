Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Mulher morre ao atravessar rua após desistir de usar passarela

Vítima foi atingida por moto, no bairro de São Cristóvão, em Salvador

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 11:19 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher morre ao atravessar rua após desistir de usar passarela
-

Uma mulher morreu, na noite deste domingo, 30, após ser atropelada por uma motocicleta, no bairro de São Cristóvão, na BA-526, em Salvador. Valdirene de Santana Coelho, de 55 anos, estava atravessando a rua, quando foi atingida.

Segundo testemunhas, a mulher e a amiga preferiram atravessar a via, ao invés de usar a passarela, que ligava ao outro lado da pista.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Homem que atropelou e arrastou mulher que teve pernas amputadas é preso
Após atropelamento, Kayky Brito sofre novo acidente
Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Outras vítimas

Segundo a Polícia Civil, uma amiga que estava com a vítima e o condutor do veículo ficaram feridos. Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o motociclista recebeu atendimento médico e foi liberado. Não há informações sobre o estado de saúde da outra mulher.

Guias para remoção e necropsia foram expedidas e a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente passarela Salvador São Cristóvão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x