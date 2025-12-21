Mulher que morreu em acidente de carro voltava de bar com amigos

Kelly tinha 32 anos e voltava de resenha com os amigos - Foto: Reprodução/TV Bahia

A mulher de 32 anos, que morreu no acidente de carro em Itapuã neste sábado, 20, voltava do bar com os amigos quando o carro que ela estava bateu em dois postes. Ainda na situação, cerca de 5 mil casas ficaram sem energia durante o reparo dos equipamentos.

Kelly Ane de Castro Souza e o motorista tinham saído de uma festa, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS), quando decidiram ir em um bar, em Itapuã. Lá, encontraram a terceira pessoa, que é um amigo dos dois. As informações foram divulgadas pela TV Bahia.

Os três saíram do bar durante a madrugada, por volta das 4h50, e seguiram pela Dorival Caymmi. O veículo que eles estavam bateu em dois postes e a mulher, que estava no banco do carona, morreu na hora.

Os homens ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). O condutor, identificado como Ivan Pedro Bonfim de Jesus, tinha sinais de embriaguez e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo no trânsito.

Após receber alta, o homem foi levado para o Complexo Policial dos Barris, no Centro de Salvador, onde segue à disposição da Justiça.