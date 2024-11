Mutirão da limpeza encontra brinquedo erótico no Porto da Barra; veja

Mutirão da limpeza na praia do Porto da Barra - Foto: Reprodução/Instagram/@fundodafolia

Uma ação feita na praia do Porto da Barra, em Salvador, na última terça-feira, 22, pelo projeto Fundo da Folia, recolheu muito lixo e objetos curiosos da enseada. A ação aconteceu após o final de semana e um dia depois do feriado dos Comerciários.

Em uma postagem nas redes sociais, o grupo mostra diversas garrafas de vidro, roupas e até um brinquedo erótico. Na legenda da publicação o grupo salienta que "as pessoas estão enlouquecendo, inconscientemente, perdendo a noção de civilidade e o respeito ao próximo."

Muitos comentários também chamaram a atenção para a falta de consciência da população para um espaço público. "Impressionante a falta de respeito com o meio ambiente e com os próprios frequentadores da praia", escreveu um seguidor. "É um absurdo o que se vê no fundo do mar no Porto. salvador precisa urgente de uma coleta seletiva", escreveu outro. "Que tristeza. Falta a boa educação e, principalmente, consciência ambiental de grande parte das pessoas. No dia que toda essa natureza acabar a gente morre. Mas ela, a natureza, se regenera", pontuou outra seguidora.