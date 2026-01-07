SALVADOR
Mutirão em Salvador oferece 250 vagas para triagens de cirurgias
Podem participar homens e mulheres com idades entre 18 e 70 anos
Por Victoria Isabel
Entre quinta-feira, 8, e sábado, 10, o Hospital Municipal do Homem (HMH), realizará o primeiro mutirão do ano voltado à triagem de cirurgias eletivas, com a oferta total de 250 vagas para avaliação de pacientes com indicação cirúrgica.
Os atendimentos terão início a partir das 7h e serão realizados por ordem de chegada. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como:
- histerectomia (retirada de mioma),
- colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula)
- correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.
As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira, 8, 50 na sexta-feira, 9, e 100 no sábado, 10.
Leia Também:
Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. É obrigatório apresentar:
- Documento oficial com foto
- Cartão do SUS
Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que pode tornar o processo de avaliação mais rápido e eficiente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes