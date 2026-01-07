Mutirão em Salvador oferece 250 vagas para triagens de cirurgias

Hospital Municipal do Homem (HMH) - Foto: Valter Pontes/ Secom

Entre quinta-feira, 8, e sábado, 10, o Hospital Municipal do Homem (HMH), realizará o primeiro mutirão do ano voltado à triagem de cirurgias eletivas, com a oferta total de 250 vagas para avaliação de pacientes com indicação cirúrgica.

Os atendimentos terão início a partir das 7h e serão realizados por ordem de chegada. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como:



histerectomia (retirada de mioma),

colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula)

correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira, 8, 50 na sexta-feira, 9, e 100 no sábado, 10.

Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. É obrigatório apresentar:

Documento oficial com foto

Cartão do SUS

Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que pode tornar o processo de avaliação mais rápido e eficiente.