Turistas lotam Salvador, movimentam a cidade e aquecem a economia

Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos - Foto: Divulgação Secult

Neste verão de 2026, Salvador já apresenta grande movimentação turística, com visitantes de todo o país circulando por ruas e praias da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a capital baiana deve receber 3,6 milhões de turistas nesta temporada, crescimento de 5,9% em relação ao ano passado.

Com uma programação cultural intensa, serviços turísticos estruturados e atrações que vão do Pelourinho às praias da Barra, Salvador se firma como um dos destinos mais procurados do país, o que contribui para a geração de emprego e renda em diversos setores da economia local.

Turistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior elogiam a cidade. A professora mineira Alexandra Martins, de 50 anos, destaca a visita ao Réveillon e aos pontos turísticos do Centro Antigo, apontando a praia da Barra como seu local preferido.

Turistas aquecem a economia da cidade | Foto: Divulgação Secult

Já a carioca Luciana Zugaib, de 49, conhecendo a cidade pela primeira vez a turismo, pretende visitar Itapuã, o Farol da Barra e o Pelourinho. A presença de visitantes também movimenta a economia criativa, beneficiando artesãos como Joyce Oliveira, que vende colares e pulseiras na orla, e Flaviana Florença, que comercializa souvenirs para turistas.

Maior navio da temporada aporta em Salvador

O MSC Seaview foi o primeiro navio de cruzeiro a chegar a Salvador em 2026, aportando na manhã desta terça-feira, 6, com cerca de 5 mil passageiros a bordo. Na chegada, os turistas, brasileiros e estrangeiros, foram recepcionados por baianas estilizadas, bailarinos e percussionistas do bloco afro Muzenza e puderam visitar os principais cartões-postais da cidade logo após desembarcar.

Cruzeiros trazem turistas para conhecer Salvador | Foto: Divulgação Secult

Maurício Bacelar, titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), destacou que Salvador se consolida como porto estratégico para cruzeiros, atraindo visitantes para outros destinos baianos e ampliando o tempo de permanência na capital.

Outro navio, o MSC Armonia, deve chegar a Salvador nesta quarta-feira, 7, com cerca de 3 mil passageiros, ampliando a movimentação turística na cidade. Para a temporada 2025/2026, a expectativa é receber aproximadamente 260 mil cruzeiristas, com impacto econômico estimado em 26 milhões de dólares.

Operadores turísticos e empresas de receptivo destacam a alta demanda por roteiros, transporte e passeios, indicando que o verão em Salvador será intenso e gerador de renda para moradores e visitantes.