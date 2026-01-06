Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO 2026

Turistas lotam Salvador, movimentam a cidade e aquecem a economia

A capital baiana deve receber 3,6 milhões de turistas nesta temporada, 5,9% a mais que 2025

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/01/2026 - 19:29 h
Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos
Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos -

Neste verão de 2026, Salvador já apresenta grande movimentação turística, com visitantes de todo o país circulando por ruas e praias da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a capital baiana deve receber 3,6 milhões de turistas nesta temporada, crescimento de 5,9% em relação ao ano passado.

Com uma programação cultural intensa, serviços turísticos estruturados e atrações que vão do Pelourinho às praias da Barra, Salvador se firma como um dos destinos mais procurados do país, o que contribui para a geração de emprego e renda em diversos setores da economia local.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Turistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior elogiam a cidade. A professora mineira Alexandra Martins, de 50 anos, destaca a visita ao Réveillon e aos pontos turísticos do Centro Antigo, apontando a praia da Barra como seu local preferido.

Turistas aquecem a economia da cidade
Turistas aquecem a economia da cidade | Foto: Divulgação Secult

Já a carioca Luciana Zugaib, de 49, conhecendo a cidade pela primeira vez a turismo, pretende visitar Itapuã, o Farol da Barra e o Pelourinho. A presença de visitantes também movimenta a economia criativa, beneficiando artesãos como Joyce Oliveira, que vende colares e pulseiras na orla, e Flaviana Florença, que comercializa souvenirs para turistas.

Maior navio da temporada aporta em Salvador

O MSC Seaview foi o primeiro navio de cruzeiro a chegar a Salvador em 2026, aportando na manhã desta terça-feira, 6, com cerca de 5 mil passageiros a bordo. Na chegada, os turistas, brasileiros e estrangeiros, foram recepcionados por baianas estilizadas, bailarinos e percussionistas do bloco afro Muzenza e puderam visitar os principais cartões-postais da cidade logo após desembarcar.

Cruzeiros trazem turistas para conhecer Salvador
Cruzeiros trazem turistas para conhecer Salvador | Foto: Divulgação Secult

Maurício Bacelar, titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), destacou que Salvador se consolida como porto estratégico para cruzeiros, atraindo visitantes para outros destinos baianos e ampliando o tempo de permanência na capital.

Outro navio, o MSC Armonia, deve chegar a Salvador nesta quarta-feira, 7, com cerca de 3 mil passageiros, ampliando a movimentação turística na cidade. Para a temporada 2025/2026, a expectativa é receber aproximadamente 260 mil cruzeiristas, com impacto econômico estimado em 26 milhões de dólares.

Leia Também:

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho
Curso de idioma com preços populares abre matrículas em Salvador
Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data

Operadores turísticos e empresas de receptivo destacam a alta demanda por roteiros, transporte e passeios, indicando que o verão em Salvador será intenso e gerador de renda para moradores e visitantes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barra cruzeiros economia Economia Criativa emprego Impacto Econômico movimentação turística MSC Armonia MSC Seaview pelourinho praias renda ruas Salvador temporada 2025/2026 Turismo turistas verão 2026 visitantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos
Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos
Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Turistas aproveitam o dia de sol para visitar pontos turísticos
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

x