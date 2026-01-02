6 dias de festa! Ilha perto de Salvador terá show de Ludmilla e mais

A programação durará cerca de seis dias - Foto: Reprodução | Instagram

A celebração dos 203 anos de independência de Itaparica será realizada com chave de ouro em 2026. A ilha preparou uma programação especial com cerca de seis de festa, misturando celebrações religiosas com apresentações de grandes artistas, como a cantora Ludmilla e a banda BaianaSystem.

As comemorações começam oficialmente na próxima terça-feira, 6, e seguem até o dia 11 de janeiro em Campo Formoso, Centro Histórico de Itaparica. A programação também varia entre os dias, com atividades pela manhã, tarde e à noite, com os shows musicais.

Prefeito da ilha, Zezinho Oliveira, destacou a importância da celebração para os moradores e turistas. “A Independência de Itaparica é muito mais do que uma festa. Ela representa a coragem, a resistência e o protagonismo do nosso povo na luta pela independência da Bahia e do Brasil. É um momento de celebração, mas também de memória e pertencimento”, disse

Preparamos uma programação que valoriza nossa cultura, nossas tradições e, ao mesmo tempo, movimenta a cidade, fortalece o turismo e gera oportunidades para a população. A expectativa é receber moradores e visitantes para viver intensamente esses dias que são tão simbólicos para Itaparica”, completou.

Confira a programação completa:

06 de janeiro

Puxada do Carro dos Caboclos - 21h30

Local: Jardim dos Namorados

07 de janeiro

Hasteamento da bandeira - 7h00

Local: Forte de São Lourenço

Missa solene -8h00

Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento

Puxada do Carro dos Caboclos - 16h00

Te Deum - 17h00

Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Shows - 22 horas:

Banda local

Geraldo Azevedo

Maria Gadú

Toni Garrido

Luiz Caldas

08 de janeiro

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Shows - 22 horas:

Baiana System

Jota Quest

MC Livinho

Kart Love

Samba do Peu

09 de janeiro

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Discurso do prefeito - 21h00

Guardada do Carro dos Caboclos - 21h30

Shows - 22 horas:

Calcinha Preta

O Kanalha

Unha Pintada

Mambolada

10 de janeiro

Shows - 22 horas:

Simples Natural

Fantasmão

Carlinhos Brown

Ludmilla

Daniel Vieira

11 de janeiro

Shows - 22 horas: