6 dias de festa! Ilha perto de Salvador terá show de Ludmilla e mais
A programação ainda conta com shows de BaianaSystem, MC Livinho e mais
Por Franciely Gomes
A celebração dos 203 anos de independência de Itaparica será realizada com chave de ouro em 2026. A ilha preparou uma programação especial com cerca de seis de festa, misturando celebrações religiosas com apresentações de grandes artistas, como a cantora Ludmilla e a banda BaianaSystem.
As comemorações começam oficialmente na próxima terça-feira, 6, e seguem até o dia 11 de janeiro em Campo Formoso, Centro Histórico de Itaparica. A programação também varia entre os dias, com atividades pela manhã, tarde e à noite, com os shows musicais.
Prefeito da ilha, Zezinho Oliveira, destacou a importância da celebração para os moradores e turistas. “A Independência de Itaparica é muito mais do que uma festa. Ela representa a coragem, a resistência e o protagonismo do nosso povo na luta pela independência da Bahia e do Brasil. É um momento de celebração, mas também de memória e pertencimento”, disse
Preparamos uma programação que valoriza nossa cultura, nossas tradições e, ao mesmo tempo, movimenta a cidade, fortalece o turismo e gera oportunidades para a população. A expectativa é receber moradores e visitantes para viver intensamente esses dias que são tão simbólicos para Itaparica”, completou.
Confira a programação completa:
06 de janeiro
Puxada do Carro dos Caboclos - 21h30
Local: Jardim dos Namorados
07 de janeiro
Hasteamento da bandeira - 7h00
Local: Forte de São Lourenço
Missa solene -8h00
Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
Puxada do Carro dos Caboclos - 16h00
Te Deum - 17h00
Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
Auto da Roubada da Rainha - 20h00
Shows - 22 horas:
- Banda local
- Geraldo Azevedo
- Maria Gadú
- Toni Garrido
- Luiz Caldas
08 de janeiro
Auto da Roubada da Rainha - 20h00
Shows - 22 horas:
- Baiana System
- Jota Quest
- MC Livinho
- Kart Love
- Samba do Peu
09 de janeiro
Auto da Roubada da Rainha - 20h00
Discurso do prefeito - 21h00
Guardada do Carro dos Caboclos - 21h30
Shows - 22 horas:
- Calcinha Preta
- O Kanalha
- Unha Pintada
- Mambolada
10 de janeiro
Shows - 22 horas:
- Simples Natural
- Fantasmão
- Carlinhos Brown
- Ludmilla
- Daniel Vieira
11 de janeiro
Shows - 22 horas:
- Benza Deus
- Olodum
- Mari Fernandez
- Kevi Jhony
- Banda local
