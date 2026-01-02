Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

6 dias de festa! Ilha perto de Salvador terá show de Ludmilla e mais

A programação ainda conta com shows de BaianaSystem, MC Livinho e mais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 16:30 h
A programação durará cerca de seis dias
A programação durará cerca de seis dias -

A celebração dos 203 anos de independência de Itaparica será realizada com chave de ouro em 2026. A ilha preparou uma programação especial com cerca de seis de festa, misturando celebrações religiosas com apresentações de grandes artistas, como a cantora Ludmilla e a banda BaianaSystem.

As comemorações começam oficialmente na próxima terça-feira, 6, e seguem até o dia 11 de janeiro em Campo Formoso, Centro Histórico de Itaparica. A programação também varia entre os dias, com atividades pela manhã, tarde e à noite, com os shows musicais.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Estação do amor: entenda porque o verão estimula o desejo sexual
Jeremias Gomes estreia no Vale do Capão com show histórico de reggae
Mais de 10 shows gratuitos agitam Pelourinho neste início de ano; confira

Prefeito da ilha, Zezinho Oliveira, destacou a importância da celebração para os moradores e turistas. “A Independência de Itaparica é muito mais do que uma festa. Ela representa a coragem, a resistência e o protagonismo do nosso povo na luta pela independência da Bahia e do Brasil. É um momento de celebração, mas também de memória e pertencimento”, disse

Preparamos uma programação que valoriza nossa cultura, nossas tradições e, ao mesmo tempo, movimenta a cidade, fortalece o turismo e gera oportunidades para a população. A expectativa é receber moradores e visitantes para viver intensamente esses dias que são tão simbólicos para Itaparica”, completou.

Confira a programação completa:

06 de janeiro

Puxada do Carro dos Caboclos - 21h30

Local: Jardim dos Namorados

07 de janeiro

Hasteamento da bandeira - 7h00

Local: Forte de São Lourenço

Missa solene -8h00

Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento

Puxada do Carro dos Caboclos - 16h00

Te Deum - 17h00

Local: Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Shows - 22 horas:

  • Banda local
  • Geraldo Azevedo
  • Maria Gadú
  • Toni Garrido
  • Luiz Caldas

08 de janeiro

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Shows - 22 horas:

  • Baiana System
  • Jota Quest
  • MC Livinho
  • Kart Love
  • Samba do Peu

09 de janeiro

Auto da Roubada da Rainha - 20h00

Discurso do prefeito - 21h00

Guardada do Carro dos Caboclos - 21h30

Shows - 22 horas:

  • Calcinha Preta
  • O Kanalha
  • Unha Pintada
  • Mambolada

10 de janeiro

Shows - 22 horas:

  • Simples Natural
  • Fantasmão
  • Carlinhos Brown
  • Ludmilla
  • Daniel Vieira

11 de janeiro

Shows - 22 horas:

  • Benza Deus
  • Olodum
  • Mari Fernandez
  • Kevi Jhony
  • Banda local

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ilha de Itaparica Ludmilla verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A programação durará cerca de seis dias
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

A programação durará cerca de seis dias
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

A programação durará cerca de seis dias
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

A programação durará cerca de seis dias
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x