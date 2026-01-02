VERÃO
Estação do amor: entenda porque o verão estimula o desejo sexual
Aumento da libido é relatado por pessoas em uma das estações mais aguardadas
Por João Grassi
Uma das estações mais aguardadas no Brasil, o verão chegou oficialmente. Clima de festas, praia, curtição e, claro, romances. Nesse período, inclusive, algumas pessoas relatam o aumento do desejo sexual. As explicações são diversas.
Um dos fatores que afeta diretamente na libido é a interação entre luz solar, hormônios e bem-estar geral. A exposição ao sol favorece a síntese de vitamina D, que é crucial na regulação de diversos processos hormonais, como a produção de testosterona — influente no desejo sexual.
A combinação das alterações hormonais com o aumento de exercícios ao ar livre, prática comum no verão, também estimula a liberação de substâncias como endorfina e serotonina, diretamente ligados à sensação de bem-estar, redução da tensão e melhora do humor.
Além disso, o verão está diretamente ligado ao uso de roupas leves — como sungas, maiôs biquínis —, o que estimula a autopercepção corporal. A percepção geral de liberdade pode fortalecer a confiança sexual, sendo mais um estímulo para aproximações.
Leia Também:
Questões sociais e diferentes sensações
Além das explicações científicas, a chegada do verão vem acompanhada com o aumento de atividades de lazer. Confraternizações, eventos, festas e viagens, ainda combinados com os fatores hormonais, geram ambientes ainda mais propícios para interações sexuais.
Mas calma, o verão nem sempre atinge todos da mesma maneira. Algumas pessoas não são afetadas pela 'estação do amor', o que não necessariamente significa que esteja ocorrendo algum problema de ordem médica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes