Estação do amor: entenda porque o verão estimula o desejo sexual

Uma das estações mais aguardadas no Brasil, o verão chegou oficialmente. Clima de festas, praia, curtição e, claro, romances. Nesse período, inclusive, algumas pessoas relatam o aumento do desejo sexual. As explicações são diversas.

Um dos fatores que afeta diretamente na libido é a interação entre luz solar, hormônios e bem-estar geral. A exposição ao sol favorece a síntese de vitamina D, que é crucial na regulação de diversos processos hormonais, como a produção de testosterona — influente no desejo sexual.

A combinação das alterações hormonais com o aumento de exercícios ao ar livre, prática comum no verão, também estimula a liberação de substâncias como endorfina e serotonina, diretamente ligados à sensação de bem-estar, redução da tensão e melhora do humor.

Além disso, o verão está diretamente ligado ao uso de roupas leves — como sungas, maiôs biquínis —, o que estimula a autopercepção corporal. A percepção geral de liberdade pode fortalecer a confiança sexual, sendo mais um estímulo para aproximações.

Questões sociais e diferentes sensações

Além das explicações científicas, a chegada do verão vem acompanhada com o aumento de atividades de lazer. Confraternizações, eventos, festas e viagens, ainda combinados com os fatores hormonais, geram ambientes ainda mais propícios para interações sexuais.

Mas calma, o verão nem sempre atinge todos da mesma maneira. Algumas pessoas não são afetadas pela 'estação do amor', o que não necessariamente significa que esteja ocorrendo algum problema de ordem médica.