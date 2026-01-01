'O Teatro Vai Invadir Sua Praia' fortalece a cena teatral no verão de Salvador

Elenco de 'O Teatro Vai Invadir Sua Praia' - Foto: Divulgação

No auge do verão baiano, quando a música domina as ruas e as praias de Salvador, o teatro resolve ocupar novos territórios e chamar o público para a cena. “O Teatro Vai Invadir Sua Praia” nasce como uma campanha coletiva idealizada pelo ator Marcelo Praddo e abraçada por importantes nomes do teatro baiano, em um gesto de união e resistência criativa para ampliar a visibilidade dos espetáculos em cartaz na estação mais vibrante do ano.

A iniciativa convida turistas e soteropolitanos de todas as idades a incluírem o teatro na programação do verão, despertando curiosidade e interesse pelas produções locais que ocupam as salas da cidade. Mais do que divulgar, a campanha cria um circuito de incentivo: quem assiste a um espetáculo participante pode apresentar o ingresso — físico ou digital — e garantir 40% de desconto na compra da inteira de outro espetáculo da ação.

Com ingressos à venda pela plataforma Sympla, a campanha reúne uma programação diversa, que vai da comédia ao drama, do cordel ao teatro contemporâneo, reafirmando a força, a pluralidade e a inventividade da cena teatral baiana. Neste verão, entre um mergulho e outro, o convite está feito: o teatro também quer fazer parte da sua praia.

Sonho de Um Homem Ridículo - estreia dia 8 de janeiro

Quando: de 08 a 22 de janeiro (quintas-feiras), às 19h

Onde: Teatro SESI Rio Vermelho – Salvador

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Vendas: plataforma Sympla

Vou te Contar - estreia dia 9 de janeiro

Quando: de 09 de janeiro a 06 de fevereiro (sextas-feiras), às 20h

Onde: Teatro Molière - Barra

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Vendas: plataforma Sympla

Fechadas para Balanço - estreia dia 9 de janeiro

O quê: Montagem da turma de formandos do curso de teatro da AWORAN, com direção de Marcelo Santts

Quando: Sextas, sábados e domingos, de 09 a 18 de janeiro, às 19h

Onde: Teatro SESI Rio Vermelho – Salvador

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia)

Fanta e Pandora, Uma Folia na Cidade Baixa - estreia dia 9 de janeiro

Grupo: Cia Baiana de Patifaria

Quando: Sextas, sábados e domingos, a partir de 9 de janeiro, às 19h

Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca – Caminho de Areia, Salvador

Informações: Espetáculo reúne personagens consagrados do clássico A Bofetada

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Aleluia - estreia dia 10 de janeiro

Quando: Sábados, de 10 de janeiro a 07 de fevereiro, às 20h

Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa, Salvador

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

Vendas: Plataforma Sympla

A Revolta dos Pinguins

Quando: Domingos, de 11 de janeiro a 08 de fevereiro, sempre às 18h

Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa

Av. Sete de Setembro, 401 – Barra, Salvador – BA | CEP 40130-000

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia), à venda pela plataforma Sympla

Informações adicionais: Professores pagam meia-entrada mediante comprovação na bilheteria.

Los Catedrásticos - estreia dia 16 de janeiro

Quando: Sextas e sábados, de 16 de janeiro a 28 de fevereiro

Horários: Sextas, às 20h | Sábados, às 19h

Onde: Teatro Módulo – Pituba, Salvador

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 14 anos

“Cordel de Maria CinDRAGrela”

Quando: 08 de janeiro a 18 de fevereiro, aos domingos, às 11h

Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa

Av. Sete de Setembro, 401, Barra – Salvador (CEP 40130-000)

Ingressos: R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia)

Vendas: Plataforma Sympla

Sonho de Um Homem Ridículo

Inspirado no conto de Fiódor Dostoiévski, Sonho de Um Homem Ridículo ganha adaptação contemporânea protagonizada por Kaíka Alves, em temporada nos dias 08, 15 e 22 de janeiro, às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. O espetáculo conduz o público por uma travessia entre sonho e realidade, revelando o vazio existencial, as frustrações e as angústias da vida moderna.

À beira do suicídio, o narrador vivencia um sonho em que um mundo utópico, inicialmente harmônico, se corrompe pela ação humana. Ao despertar transformado, o personagem encontra novos sentidos para a existência, apontando caminhos de empatia, esperança e mudança.

Ao atualizar o clássico para os dias atuais, a montagem aborda temas urgentes como saúde mental, isolamento, pressão social e conflitos contemporâneos, inserindo-se como um potente gesto artístico de reflexão, escuta e valorização da vida.

Vou te Contar

O espetáculo “Vou Te Contar!”, do ator e diretor Marcelo Praddo, faz temporada de verão de 09 de janeiro a 06 de fevereiro de 2026, às sextas-feiras, às 20h, no Teatro Molière, na Barra.

Baseada em textos do jornalista Christian Carvalho Cruz, extraídos da coluna Trombadas, a montagem apresenta histórias reais de personagens anônimos que representam a diversidade e a humanidade do cotidiano brasileiro. Com encenação minimalista — apenas uma cadeira e uma mesa em cena —, o espetáculo aposta na força da interpretação e na relação íntima com o público, emocionando e divertindo com sensibilidade, humor e profundidade. Elogiada por críticos, artistas e espectadores, a atuação solo de Praddo transforma relatos simples em experiências intensas, reafirmando o valor das histórias reais como verdadeiros “influencers da alma”.

Fechadas para Balanço

A turma de formandos do curso de teatro da AWORAN estreia em janeiro o espetáculo “Fechadas Pra Balanço”, com direção e texto de Marcelo Santts. Em cartaz de 09 a 18 de janeiro (sextas, sábados e domingos), sempre às 19h, no Teatro SESI Rio Vermelho, a montagem é uma adaptação livre da comédia grega Greve dos Sexos, de Aristófanes, transposta para um contexto contemporâneo marcado por tensões religiosas e sociais.

A trama acompanha mulheres de uma comunidade dilacerada por conflitos que, cansadas da ausência dos homens envolvidos em uma interminável “guerra santa”, decidem instaurar uma greve de sexo como forma de exigir o fim da violência e a retomada da paz. Com humor afiado, crítica social e personagens marcantes, o espetáculo aborda temas urgentes como intolerância, diversidade, união feminina e poder coletivo.

Com elenco jovem e vibrante, trilha sonora embalada por canções de Chico Buarque e uma encenação dinâmica, “Fechadas Pra Balanço” convida o público à reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e a importância da tolerância e do diálogo em um mundo cada vez mais fragmentado.

Fanta e Pandora, Uma Folia na Cidade Baixa

A pedido do público, a Cia Baiana de Patifaria retorna ao Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia, com o espetáculo “Fanta & Pandora – Uma Folia na Cidade Baixa”, em temporada de verão 2026. Após o sucesso de sessões esgotadas em 2025, a montagem volta aos palcos a partir de 9 de janeiro, com apresentações de sexta a domingo, às 19h, reunindo personagens consagrados do clássico “A Bofetada”.

No palco, as irreverentes professoras Fanta Maria (Lelo Filho) e Pandora Luzia (Rodrigo Villa), ao lado de Paloma (Maurício Martins), conduzem o público por uma aula caótica e hilariante, marcada por improviso, interação direta com a plateia e referências afiadas ao cotidiano e ao noticiário. Dirigido por Lelo Filho, o espetáculo celebra quase quatro décadas de humor crítico e popular da companhia, que completa 37 anos de trajetória como um dos grandes nomes do teatro baiano.

Com texto original de Miguel Magno e Ricardo de Almeida, “Fanta & Pandora” tornou-se um espetáculo independente graças à empatia e ao talento cômico de seus intérpretes, transformando o riso em uma verdadeira homenagem ao teatro. A temporada conta com apoio cultural do SESI e da TV Bahia, reafirmando a força e a longevidade da Cia Baiana de Patifaria na cena cultural de Salvador.

Aleluia

Depois de três temporadas de sucesso, Frank Menezes retorna ao Teatro Molière da Aliança Francesa com o solo “Aleluia”, comédia dirigida por Marcelo Praddo e escrita por Márcio Azevedo e Ricky Hiraoka. Em cena, o ator dá vida a Aleluia, uma dona de casa politicamente incorreta, invisibilizada pela família e esmagada por uma rotina doméstica sem afeto ou reconhecimento.

Entre personagens absurdos, situações delirantes e uma confusão natalina que a leva parar numa delegacia, Aleluia decide, pela primeira vez, contar sua própria história. Com humor escrachado e crítica afiada, o espetáculo transforma o riso em reflexão sobre o lugar social das mulheres que vivem para cuidar dos outros, revelando uma anti-heroína tão exagerada quanto assustadoramente real. Aos sábados, de 10 de janeiro a 07 de fevereiro, às 20h, no Teatro Molière – Aliança Francesa.

A Revolta dos Pinguins – Uma Comédia Mal-Educada

Após temporada de estreia com sessões lotadas, o espetáculo “A Revolta dos Pinguins – Uma Comédia Mal-Educada” retorna em cartaz neste verão no Teatro Molière, em Salvador. Com direção de Diogo Watanabe e texto de Luciana Comin, a montagem fica em temporada de 11 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026, com apresentações aos domingos, às 18h.

Inspirada nas mobilizações estudantis do Chile e nas ocupações de escolas no Brasil, a peça transforma em comédia temas urgentes do sistema educacional, sem abrir mão da reflexão crítica. Em cena, um grupo de professores se reúne na sala dos professores em meio a rumores de ocupações estudantis, conflitos e dilemas éticos, questionando o papel do educador diante das tensões entre alunos, gestão e sociedade.

O espetáculo integra a programação “No Verão 2026, o teatro vai invadir a sua praia!”, que reúne diferentes comédias e formatos, celebrando a diversidade e a força do teatro baiano. A produção é do Coletivo-Coletivo, em parceria com o TECA Teatro e Outras Artes, dentro do projeto 1,2,3 Salve Todos, dedicado à pesquisa cênica sobre educação.

Com humor afiado e atuação vibrante, “A Revolta dos Pinguins” convida o público a rir, pensar e se reconhecer nas contradições da escola e do país.

Los Catedrásticos

Los Catedrásticos retornam aos palcos neste verão com a nova temporada do espetáculo “Macetando o Apocalipse”, celebrando um ano de sucesso da montagem que lotou sessões em Salvador e percorreu cidades do interior da Bahia. Criado em 1989, o grupo reafirma sua relevância no teatro brasileiro ao unir humor irreverente, crítica social e música — elemento central da cultura baiana — para provocar reflexões e muitas risadas.

Em cartaz a partir de 16 de janeiro, no Teatro Módulo, o espetáculo reúne grande parte do elenco original, com Jackson Costa e Maria Menezes, agora acompanhados por Zéu Britto e Luísa Prosérpio, sob direção de Paulo Dourado. A nova temporada traz uma playlist ampliada, que vai do axé ao funk, mantendo o tom provocativo e divertido que consagrou Los Catedrásticos junto ao público e à crítica.

Cordel de Maria CinDRAGrela

Após circular por seis cidades da Bahia em 2025, o espetáculo infantojuvenil Cordel de Maria CinDRAGrela chega a Salvador para a temporada de verão com uma releitura criativa e bem-humorada do clássico Cinderela.

Unindo a tradição nordestina do Teatro de Cordel à exuberância da cultura Drag Queen, a montagem transforma o conto de fadas europeu em uma narrativa contemporânea, divertida e inclusiva. Com direção de Marconi Arap, texto de Lando Augusto e realização do Grupo TECA Teatro, a peça fica em cartaz de 18 de janeiro a 08 de fevereiro, no Teatro Molière, com apresentações aos domingos, às 11h, e classificação livre. Aclamado pela crítica desde sua estreia em 2016 — quando foi indicado ao Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Infantojuvenil —, o espetáculo aborda temas como diversidade, preconceito e liberdade de ser, de forma sensível, poética e acessível a todas as idades, integrando a campanha de verão “O teatro vai invadir a sua praia!”.