HOME > SALVADOR
SALVADOR

Ceia no meio da multidão: grupo leva jantar completo para a Virada Salvador

Entre shows e multidão, amigos vindos de Goiânia transformaram a arena em mesa de Ano-Novo

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/01/2026 - 11:00 h | Atualizada em 01/01/2026 - 11:33
Grupo leva tradição e afeto para a Virada Salvador
A chegada de 2026 transformou Salvador em um dos principais palcos de celebração do país. Na noite desta quarta-feira, 31, milhares de pessoas ocuparam a arena O Canto da Cidade para acompanhar os shows que marcaram a passagem de ano. Em meio à música, às luzes e à multidão, uma cena chamou a atenção da equipe do Portal A TARDE: um grupo de amigos que decidiu levar a ceia completa para dentro da festa.

Formado por uma baiana e amigos vindos de Goiânia, o grupo chegou preparado para viver a virada de um jeito especial. Entre bolsas térmicas e sacolas bem organizadas, havia de tudo um pouco: água, sucos, refrigerantes, cerveja, bolo e lanches variados. A proposta era simples — e cheia de significado: celebrar juntos, onde estivessem.

A festa que atravessou estados

Sandra, baiana de origem, foi quem reuniu a turma e puxou a viagem até Salvador. Ao lado de Maria das Graças, Jonny, Jucileide, Gardênia, Evillin e Tamires, ela cruzou estados para viver o Réveillon na capital baiana.

“Eu trouxe essa galera toda de Goiânia. Viemos pra ver Ivete Sangalo e Xanddy Harmonia”, contou, entre risos, no meio da festa.

Questionada sobre a ceia improvisada, Sandra não escondeu o orgulho: “Viemos equipados com tudo. Lanche, água, suco, cerveja, bolo, refrigerante… tudo que você imaginar”.

Ceia, música e novos começos

Instalados em frente ao palco, o grupo acompanhou o show de Ivete Sangalo — responsável por conduzir a contagem regressiva e dar as boas-vindas a 2026 — enquanto dividia os quitutes preparados com antecedência. A ceia, tradicionalmente feita à mesa, ganhou outro cenário: o meio da arena, cercada de música, abraços e celebração coletiva.

Para o grupo, a escolha de Salvador não foi por acaso. “Só alegria. As praias que elas ainda não conhecem, a energia da cidade… é tudo de bom”, resumiu Sandra. Sobre as expectativas para o novo ano, a resposta veio com simplicidade e esperança: “Esse Réveillon vai prometer muitas coisas boas”.

Entre fogos, canções e sorrisos, a cena deixou um recado claro: quando há afeto e companhia, a virada acontece em qualquer lugar — até no meio da maior festa da cidade.

Tags:

reveillon salvador Salvador virada salvador 2026

