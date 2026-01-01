“Ganhei um neto e formei uma filha”: Joel celebra conquistas de 2025

Entre gratidão e esperança, baianos celebram conquistas de 2025 e projetam um novo ano melhor - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 31, enquanto Salvador se enchia de luzes, música e celebração para receber 2026, os baianos se dividiam entre sentimentos que caminham juntos nessa época do ano: a felicidade pelo que foi vivido e a esperança pelo que ainda está por vir. Em meio à multidão da Virada Salvador, histórias de conquistas pessoais e desejos sinceros deram o tom da passagem de ano.

Entre os presentes estava Joel, comerciante, que celebrava não apenas a chegada de um novo ciclo, mas também um 2025 marcado por vitórias que ultrapassam qualquer balanço financeiro.

Um ano para agradecer

Com o sorriso fácil de quem tem motivos de sobra para comemorar, Joel resumiu o ano que se encerrava com gratidão. “Graças a Deus, é um netinho que eu ganhei”, contou, emocionado. Entre as conquistas, ele também destacou realizações que carregam peso e orgulho: “Tirar uma habilitação, formar uma filha… graças a Deus, tá bom demais”.



Ao falar sobre o futuro, o desejo veio simples e direto, como costuma ser entre quem aprendeu a valorizar o essencial. “Para o ano que vem, só saúde e paz. Já está tudo bem”, disse, antes de desejar um feliz Ano-Novo a todos ao redor.

Joel, comerciante, celebrou a chegada de 2026 agradecendo pelas conquistas de 2025 | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Conquistas que atravessam a família



A poucos metros dali, dona Maria das Graças também celebrava um ano de mudanças importantes. Para ela, a maior vitória de 2025 teve nome e sobrenome — e envolveu toda a família. “Uma das maiores conquistas foi ver meus filhos todos empregados. Ver os três trabalhando foi a melhor coisa”, afirmou.

Além disso, ela própria viveu transformações. “Conquistei um emprego novo, melhor do que o que eu tinha. E também algumas atitudes que tomei, que foram maravilhosas”, contou, com a serenidade de quem reconhece o próprio crescimento.

Ao projetar 2026, dona Maria das Graças pediu aquilo que ecoava em muitos corações naquela noite. “Muita saúde, paz, alegria, menos violência. E que Deus dobre o dobro do que eu conquistei em 2025. Amém”.

Maria das Graças entrou em 2026 agradecendo pelas vitórias de 2025 | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Entre histórias como as de Joel e Maria das Graças, a Virada Salvador mostrou que o Ano-Novo vai além da festa: é um encontro de memórias, fé e expectativas, onde cada desejo lançado ao céu carrega a força de quem acredita que dias melhores ainda estão por vir.

